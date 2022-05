Anil Murthy ofereix Carlos Soler i José Gayà al Barcelona

Anil Murthy i Joey Lim van viatjar ahir al migdia a Barcelona per a dinar amb Joan Laporta i altres membres de la directiva barcelonista en un conegut restaurant de la Ciutat Comtal. El motiu no va ser un altre que oferir els seus dos capitans, José Luis Gayà i Carlos Soler, al Barça. El moviment no va tindre èxit per la situació financera actual de l’entitat blaugrana, que des de fa ja mesos tracta d’alleugerir massa salarial.

Els dos representants valencianistes li van demanar al FC Barcelona el favor que escometera les contractacions dels seus dos jugadors bandera, perquè no han renovat i pensen que perdran molts diners, especialment en el cas de Soler. La resposta del club català va ser que la seua situació amb el fair-play financer de LaLiga no li permet realitzar traspassos d’aquesta quantia. Quant a la dinàmica de la reunió en l’interior del restaurant, segons va poder saber aquest periòdic, Laporta va rebre Anil i Joey per cortesia, però es va sorprendre amb la proposta que li van fer els dos representants del València CF. La reunió, a més, es va fer a esquena dels dos futbolistes, que no sabien que s’estava parlant de la seua situació amb el Barcelona ni que serien oferits per a un traspàs a l’equip del Camp Nou. Hui de matí tornen al treball els jugadors per a preparar el partit de dissabte contra el Celta de Vigo a Mestalla i podria tindre lloc el primer cara a cara amb el president, si aquest acudeix a la Ciutat Esportiva de Paterna. Tots dos estan per renovar, finalitzen la seua vinculació contractual l’any 2023 i els seus noms apareixen en les converses d’Anil, que parla sobre ells en un to que no fa pensar que vagen a allargar la seua vinculació contractual amb el València CF. Unes hores després del dinar, Laporta va concedir una entrevista a Catalunya Ràdio i, encara que no va voler revelar el contingut de les converses, sí que va donar pistes: “Ha vingut el president del València, hem dinat junts i hem parlat de temes que poden interessar els dos clubs. No parlaré del contingut del dinar (sobre Carlos Soler i Gayà). És cert que són moments en els quals cal tractar aquests temes”, va comentar, a més d’assenyalar que Murthy estava molest amb l’enregistrament. Els capitans, junts José Luis Gayà i Carlos Soler fan pinya. Els dos capitans van publicar una fotografia en xarxes socials dinant junts amb una posició clara de fraternitat, agafats pel muscle i acompanyant la imatge amb l’emoticona d’un cor. Els dos van ser protagonistes de les converses d’Anil Murthy revelades per aquest periòdic. Soler és el que més malparat eixia d’aquestes, ja que va haver de sentir com el seu president parlava de matar-lo amb tota la premsa si decidia eixir lliure. A Gayà també el nomena, parlant bé del seu lideratge, però dient que, si se’n va, Mestalla li cantarà també per la seua culpa. A més, assenyala que el lateral de la pròxima temporada és Jesús Vázquez.