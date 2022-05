Marzà debuta com a diputat ras de Compromís després d’abandonar Educació

El fins a aquest dilluns conseller d’Educació, Vicent Marzà, ha debutat aquest matí com a parlamentari ras a les Corts. Marzà assegura que arriba amb ganes a l’àmbit parlamentari, una tasca que compaginarà amb la seua faceta orgànica, des de la qual busca enfortir el projecte Compromís en el nou cicle electoral que s’obri.

“No s’ha parlat de canvis en el si del grup, però ja vaig dir que no tinc cap voluntat individual de ser res i es decidirà en el si del grup les competències que assumeix cada u”, ha dit Marzà. L’exconseller, això sí, es descarta per a les comissions d’Educació o Cultura, les competències que ha gestionat com a conseller.

Marzà passa de la primera fila a la tercera de l’hemicicle. Deixa per primera vegada el banc blau del Consell des que va ser elegit diputat en les eleccions de maig de 2015. Des de hui, Marzà és parlamentari ras. El seu grup, Compromís, va tramitar aquest dimarts un escrit en el qual situava el diputat en la segona fila del grup, una per darrere de la síndica, Papi Robles.

Marzà no s’asseurà en la primera fila del grup parlamentari a les Corts perquè ell mateix ja va anunciar, la setmana passada, que no hi haurà canvis en el grup i que no té cap intenció de ser síndic. De fet, va afegir que l’actual portaveu, Papi Robles, està fent una gran faena. Marzà s’asseurà en l’escó que ocupa en aquest moment la diputada de Compromís Graciela Ferrer, una fila per darrere de la síndica i dels adjunts, Aitana Mas, Mònica Àlvaro i Juan Ponce.

Robles va assegurar ahir que ella ha treballat molts anys amb Marzà i que sempre s’han entés molt bé. “No hem parlat de canvis en el grup”, afirma Robles, que no veu Marzà en les comissions d’Educació i Cultura, les àrees que ha gestionat aquests anys en el Consell. “Hem estat parlant del ple, del grup, estem veient les competències que té cada u i Marzà serà un més del grup i estem ja mirant com ens reorganitzem, com ja vam fer al gener quan es va produir l’eixida de Fran Ferri. Les decisions es prendran a finals de mes, l’últim dijous”.

Dimecres passat, Marzà va anunciar per sorpresa la seua dimissió com a conseller d’Educació, en el marc d’una remodelació més àmplia del Consell que ha acabat provocant cinc canvis.

L’ara diputat de Compromís assegura que es dedicarà a potenciar el seu partit de cara al pròxim cicle electoral, autonòmiques el maig de 2023 i generals uns mesos després. “Fa molta falta enfortir Compromís per a aconseguir una alternativa més potent”, va assegurar.