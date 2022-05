El PP culpa el Govern de Carlet de diversos robatoris

El Partit Popular de Carlet ha responsabilitzat “la falta de decisió i gestió de l’actual equip de govern PSOE-Compromís” dels robatoris que s’han registrat en els últims dies al centre d’oci El Parc. La portaveu del Grup Popular, Laura Sáez, considera que, després de mesos “demanant reiteradament i urgentment a l’Ajuntament la licitació del servei de cafeteria i la contractació d’un conserge mentre es du a terme el tràmit pertinent, la falta del servei i els robatoris s’han fet presents a les instal·lacions de la ciutat”.

Sáez retrau que l’alcaldessa s’escude en la pandèmia per a justificar que, després de quasi un any, encara no haja licitat el servei de cafeteria-restaurant del centre, on se solen celebrar balls i sopars de diferents associacions. El PP destaca que ha demanat “en reiterades ocasions i per registre d’entrada la urgència de licitar aquest servei, així com la contractació del conserge”, per a donar ús a les instal·lacions.

“Aquesta falta de previsió i gestió i la falta de control per part de l’Ajuntament han donat lloc al fet que es produïsquen robatoris en el mateix edifici”, interpreta la dirigent del Partit Popular de Carlet.