Puig prefereix el Benidorm Fest o els Goya que la visita de Joan Carles I per a promocionar la Comunitat Valenciana

Si Alberto Núñez Feijóo celebra que el retorn del rei emèrit siga a Galícia perquè promociona la imatge d’aquesta terra, Ximo Puig es decanta més pel Benidorm Fest, els Goya o la Copa Davis. Són dues maneres de presumir del que es té en un territori, es podria dir. “Preferim imatges d’esdeveniments que tenen repercussions positives i no d’uns altres que no tenen cap valor”, va dir sobre una possible presència de Joan Carles I.

El retorn del rei emèrit a Espanya, encara que només com una visita temporal, no emociona ni molt menys el cap del Consell. Ni tan sols com a imatge promocional de les regates en algun port valencià. Millor la Copa Davis, que se celebrarà a València a la tardor, el Benidorm Fest (tan de moda després del tercer lloc de Chanel en Eurovisió) o els Goya del febrer passat. Puig va tirar de frase habitual de l’emèrit per a assegurar que el que ha fet Joan Carles I “no és motiu d’orgull i de satisfacció”. “Cada u té el seu concepte de l’ètica i la moral”, va expressar dirigint-se, sense esmentar-lo, al PP, que ha aplaudit aquest retorn, abans d’afegir que hi ha hagut “un comportament que no és adequat” i que “no complir els deures amb Hisenda és una qüestió que afecta el cor de la democràcia”. El president de la Generalitat, després de reunir-se amb el Grup Socialista a les Corts, va reiterar el seu “respecte” a la Constitució, inclosa la monarquia, però va indicar que “una altra cosa és el que ha fet una persona que no ha actuat de manera decent”.