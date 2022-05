Ribó defensa el pas de vianants i bicis al carrer Colom: “Els cotxes no compren”

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha insistit aquest dimecres a rebutjar les crítiques del PP a la seguretat del carrer Colom i ha defensat tant el transport públic com el pas de vianants i bicis en aquesta cèntrica via, remodelada en 2020 amb un únic carril per a vehicles privats.

“Els cotxes no compren, les persones que hi van dins tampoc, però sí les persones que passegen i miren els aparadors”, ha recalcat en un desdejuni informatiu després de la proposta electoral de la portaveu del PP, M. José Catalá, que, si arriba a l’alcaldia en 2023, redissenyarà Colom per a fer-lo “més accessible i segur” i atendre les necessitats de comerciants i veïns.

Ribó (Compromís) ha posat l’accent en el fet que aquest carrer comercial “no és un element de conflicte”, perquè “els accidents greus a València són provocats per qui són provocats: no per les bicis, sinó per cotxes que van a una velocitat elevada”.

Dit això, encara que ha reiterat que “si cal corregir alguna cosa, es corregirà”, ha defensat l’aposta que ha dut a terme l’Ajuntament en els últims anys de potenciar el transport públic a Colom.

És més, l’alcalde ha subratllat que la seua coalició “no va perdre vots” en les últimes eleccions de 2019 a la zona de l’avinguda Regne de València després de la instal·lació del carril bici, malgrat que el PP va dir que “anava a canviar tot”.