La UPV i Confecomerç col·laboren en una nova càtedra per a fomentar la innovació en el teixit comercial valencià

El rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José E. Capilla, i el president de Confecomerç, Rafael Torres, han subscrit l’acord per a l’impuls de la Càtedra de Comerç Confecomerç, que té com a finalitat promoure l’anàlisi, la investigació i la innovació del teixit comercial de la Comunitat Valenciana.

En l’acte, el president de Confecomerç, Rafael Torres, ha assenyalat que “aquesta actuació permetrà, mitjançant la labor acadèmica i l’estudi científic, detectar desafiaments i oportunitats d’un sector estratègic, un motor econòmic fonamental per a la dinamització econòmica dels municipis i de les ciutats de la nostra autonomia”.

“La transferència de coneixement per mitjà de la investigació suposarà una aportació interessant per a promoure i fer valdre l’exercici de l’activitat comercial en els territoris. És la primera vegada que a la Comunitat Valenciana, de la mà de la nostra organització, es desenvolupa aquesta càtedra de comerç, una iniciativa que, coincidint amb el canvi global que vivim, aportarà més coneixement sobre la situació actual del teixit empresarial format per pimes, micropimes i autònoms del comerç valencià”, ha asseverat.

Per la seua banda, José E. Capella ha agraït la confiança de Confecomerç en la Politècnica: “Trobareu un aliat en la nostra universitat, en aquests temps de reptes i canvis accelerats”.

Sector estratègic

La directora de la Càtedra, la professora de la UPV Carmen Escribá, explica que es treballarà a incrementar la visibilitat i competitivitat del comerç de la Comunitat Valenciana: “És un sector molt important, que representa el 12 % del PIB i que és una font de riquesa local i de generació d’ocupació”, afirma.

La investigació i l’intercanvi de coneixements seran les dues grans línies de col·laboració entre la UPV i Confecomerç, segons Escribá. “Un primer projecte se centrarà en l’anàlisi de la situació del comerç minorista de la Comunitat Valenciana i a proposar accions que responguen als reptes que es presenten”, afirma la investigadora. L’intercanvi de coneixements es durà a terme en jornades de caràcter tècnic, conferències, seminaris i accions formatives.

A l’acte de signatura del conveni han assistit membres de totes dues organitzacions, com la secretària general de Confecomerç, Amparo Barroso; la vicerectora d’Ocupació i Formació permanent de la UPV, M. Dolores Salvador, i la directora de la Càtedra, Carmen Escribá. La Càtedra de Comerç Confecomerç està adscrita a la Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses de la UPV i col·laborarà, a més, amb altres departaments i instituts de la universitat per al desenvolupament de les seues accions.