Alemanya obri la porta al fet que Almussafes guanye la carrera per l'electrificació a Saarlouis després de reunir-se amb Ford

El Govern del Sarre, la regió alemanya on se situa la planta de Ford amb la qual competeix Almussafes per a fabricar cotxes elèctrics, ha intensificat durant les últimes setmanes la seua defensa de la candidatura de Saarlouis en el concurs intern entre ubicacions que ha promogut la multinacional. La primera ministra de l'Estat federal, Anke Rehlinger, ha eixit en diverses ocasions a fer costat públicament a la planta alemanya i fins i tot ha criticat la "competència indecent" que Ford ha promogut entre els dos enclavaments. Aquest dimecres, en un intent d'esgotar totes les opcions de retindre la signatura, la líder socialdemòcrata va volar a les oficines centrals de Ford a Detroit (els EUA) per a negociar en primera persona.

Després de la trobada, Rehlinger ha assegurat que "encara no s'ha pres una decisió entre València i Saarlouis", si bé ha donat alguna mostra que el seu govern comença a planejar el seu futur industrial més enllà de la multinacional de l'oval blau. En un text publicat en el seu compte de Facebook, la primera ministra detalla que ha "explicat personalment" a la cúpula de Ford (el CEO mundial Jim Farley no hi va acudir) "el paquet que el govern de l'estat de Saarland havia oferit a l'empresa" i que van abordar "alguns detalls" amb més concreció.

No obstant això, reivindica que Saarlouis és una ubicació "molt atractiva per a la producció industrial", siga "per a Ford o per a uns altres". Així mateix, admet que si la multinacional assigna els elèctrics a Almussafes, "seria un dur colp" per a la seua regió, que "afectaria durament els empleats", però insisteix que "l'èxit econòmic del nostre estat no depén d'una sola empresa".