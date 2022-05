La Comissió de Cultura aprova el carrer per a Largo Caballero

El PP ha rebutjat que Largo Caballero tinga un carrer a València. Hui ho han aprovat Compromís i PSOE en la Comissió de Cultura. Els populars han alertat que el Govern de Ribó i PSOE “segueixen en la seua escalada de politització dels espais públics per a tractar d'ideologitzar els veïns de la ciutat. És una mostra més que aquest és l'únic interés d'un govern ja esgotat i que només governa per a uns pocs”, va explicar hui la portaveu del PP a l'Ajuntament, María José Català.

“Ara han aprovat un carrer a Largo Caballero, que és conegut com el Lenin espanyol, i que el PP ha rebutjat per ser una persona poc demòcrata que no mereix tindre un carrer a València. Però Ribó i PSOE prefereixen posar-li un carrer a aquesta persona antidemocràtica que a la que va ser alcaldessa de València durant més de 20 anys”, va explicar Català.

La portaveu popular ha assenyalat que mentre Ribó i els seus subordinats del PSOE “es neguen a donar un reconeixement a qui va ser alcaldessa de València, Rita Barberá, no perden cap oportunitat d'ideologitzar en la seua gestió regant amb milers d'euros entitats catalanistes o amb el canvi de tota la llista de carrers de la ciutat per a incloure-hi noms de dirigents radicals de l'esquerra. Un exemple d'això és el monòlit al 15M que va col·locar Ribó al centre de la plaça de l'Ajuntament”.

Recordar que els populars van demanar que es nomenara Rita Barberá com a alcaldessa honorària de la ciutat, però la proposta va ser rebutjada per Ribó i PSOE, i la tindrà abans Carmen Alborch per ser directora de l'IVAM.

Igual que va fer Ciutadans, el PP ha demanat que es votara per separat el nom de Largo Caballero i el de Carmen Alborch. El PP ha votat a favor del carrer de Carmen Alborch, però demana que es tinga en compte la proposta del Consell Valencià de Cultura que va reclamar tant un reconeixement per a Alborch com per a l'artífex i primer director de l'IVAM, Tomás Llorens.

A més, el PP ha alertat que ha sigut pobre la justificació feta per al carrer de Largo Caballero, com així reconeixen els tècnics municipals, que en l'expedient diuen que “l'abast de l'informe d'aquesta sotssecretaria, que obra en l'expedient, es limita al procediment administratiu per a la tramitació dels acords que figuren en la proposta, sense indicar la justificació o els mèrits de les persones proposades”.