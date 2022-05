El Govern demana explicacions per escrit a Rubiales després de les gravacions a Guirao i Lozano

El Govern ha enviat una carta al president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, per a demandar-li explicacions després de la publicació de converses privades mantingudes amb l'exministre José Guirao i amb l'exsecretària d'Estat Irene Lozano.

La carta, a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diari que pertany a aquest mateix grup, Prensa Ibérica, està signada pel secretari d'Estat per a l'Esport i president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Franco, i apel·la als "presumptes comportaments irregulars" de Rubiales després de la publicació de diversos àudios per part d'El Confidencial.

Franco demana a Rubiales que "proporcione a l'opinió pública les dades de què dispose per a mitigar la inquietud que algunes informacions han generat" i que, en opinió del Govern, "poden perjudicar la imatge i el bon nom de la Federació".

"La teua decisió de posar en mans de la justícia aquests fets hauria de contribuir a dissipar qualsevol dubte sobre aquest tema", afig la missiva enviada al president de l'RFEF, datada aquest dijous, 19 de maig.

"Mentre la justícia no es pronuncie sobre la qüestió a partir de la teua denúncia i de les que unes altres persones puguen interposar, crec que és molt convenient que proporciones a l'opinió pública les dades de què disposes per a mitigar la inquietud que algunes informacions han generat", continua la carta.

Anticorrupció

L'enviament d'aquesta carta coincideix amb l'obertura de diligències per part de la Fiscalia Anticorrupció contra Rubiales i l'RFEF, així com a Gerard Piqué i la seua empresa Kosmos. Anticorrupció investigarà si s'han pogut produir els delictes de corrupció en els negocis i administració deslleial, vinculats a l'acord per a portar la Supercopa a l'Aràbia Saudita i al pagament d'un pis per a Rubiales per part de l'RFEF.