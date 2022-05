La nova plaça de la Reina tindrà un tendal retràctil, 900 seients i polvoritzadors contra la calor

La nova plaça de la Reina comptarà amb un tendal retràctil, que s'instal·larà en els mesos de calor, probablement al març o a l'abril, i que es retirarà a l'octubre. A més, la zona d'ombra disposarà de polvoritzadors d'aigua per a crear un microclima més fresc. També es plantaran 115 arbres, cosa que suposa un augment del 70 % respecte al que hi havia abans de la reforma d'aquest espai urbà que recuperarà 10.000 metres quadrats per als vianants i els ciutadans.

Per tant, una vegada acabada, la nova plaça de la Reina disposarà de fins a 900 seients perquè la gent hi puga descansar. Tal com han anunciat l'alcalde Joan Ribó i el regidor de Mobilitat Sostenible Giuseppe Grezzi, la nova àgora i l'aparcament s'obriran a la fi de juliol per al gaudi de tota la ciutadania.

Un altre tema que s'ha estudiat amb detall, ha afegit l'alcalde Joan Ribó, és que els vianants podran gaudir de la vista de la catedral i del Micalet des de qualsevol punt de la plaça.

De fet, Grezzi ha destacat que la Comissió de Patrimoni ha donat el vistiplau a la instal·lació d'aquest tendal, retràctil i estacional, que no llevarà visibilitat a l'entorn monumental de la plaça de la Reina.

De fet, en els mesos de més fred, entre octubre i febrer, per exemple, no es col·locarà el tendal i, a més, els mastelers baixaran d'altura, tal com explica el regidor. Quant a l'aparcament, comptarà amb 300 places i part d'aquestes disposaran de punts de càrrega i descàrrega per a vehicles elèctrics.

Tal com ha pogut comprovar-se en la visita feta a les obres, la plaça de la Reina i el seu pàrquing estan quasi rematats i acabats. De fet, falta per situar una part del paviment als voltants, però no s'ha instal·lat encara per a facilitar el pas dels veïns i els clients dels establiments de restauració de l'entorn.

A més, falten per plantar la major part dels arbres, encara que ja hi ha un bloc de palmeres al principi de l'àgora des de l'entrada per Sant Vicent amb el carrer de la Pau.