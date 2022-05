Picassent renova els serveis de neteja i recollida

L'Ajuntament de Picassent continua la seua ferma aposta pel reciclatge i la protecció del medi ambient amb la renovació del servei de neteja i la recollida de residus. La campanya de foment del reciclatge, una ampliació de la marca «Per un Picassent ben net», ha sigut presentada aquesta setmana en un acte de recepció celebrat a la plaça i presidit per l'alcaldessa Conxa Garcia i la regidora de Serveis municipals i Neteja, Ester Carbonell.

En el marc del Dia Mundial del Reciclatge, que va tindre lloc ahir, es va presentar aquesta intensa campanya de foment del reciclatge que s'implementarà en diverses fases. Les accions clau són la incorporació de tres nous vehicles (dues noves agranadores i una furgoneta pickup) per a la recollida, la continuació de la implantació del contenidor marró de matèria orgànica en tot el municipi, així com nous contenidors per a la recollida selectiva i diverses campanyes educatives.

La campanya educativa «Per un Picassent ben net» començarà el pròxim dilluns 30 de maig, i es desenvoluparà al llarg del mes de juny. Per al públic escolar s'ha dissenyat un joc especial, la «Ruleta del Reciclatge», perquè els més menuts aprenguen a separar els residus correctament per a depositar-los en els contenidors. La campanya també inclou accions dirigides a diversos públics com els propietaris de comerços, les associacions locals i els operaris de neteja i recollida de residus municipals, que ja han rebut una formació específica en separació i reciclatge.

No és l'única campanya d'educació ambiental prevista. «Per un Picassent ben net» també inclou la campanya Emtreduca, que es desenvoluparà als centres escolars del municipi, així com una campanya especial de foment del reciclatge correcte de vidre destinada a bars i restaurants organitzada per Ecovidrio.

«El marc de millora amb aquest renovat servei per a mantindre net el nostre poble serà molt gran. No obstant això, també resulta necessària la col·laboració ciutadana per a fer un bon ús dels contenidors i els serveis que des de l'Ajuntament posem a l'abast de totes i tots», va manifestar la primera edila durant l'acte celebrat a la plaça.