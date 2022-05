Un accident a l’A-7 provoca un gran embossament de més de 13 quilòmetres a Bétera

Un accident de trànsit ha ocasionat, a primera hora de la vesprada de hui, greus problemes de circulació a l’A-7, a l’altura de Bétera, on, a les 12.30 hores, es registraven més de 13 quilòmetres d’embossament i almenys dos carrils de la carretera romanien tallats al trànsit, segons fonts de la Direcció General de Trànsit (DGT). Després de prolongar-se durant una bona estona, finalment la situació ha anat millorant a mesura que s’ha buidat la calçada i, a les 14.30 hores, el trànsit en la zona havia tornat a la normalitat.

El sinistre ha tingut lloc a última hora del matí per causes que encara estan sent investigades. De moment, no ha transcendit si l’accident ha provocat danys personals o només materials.

A les 12.30 hores, l’embossament, que es localitzava en el sentit cap a Castelló, s’estenia des del quilòmetre 316 de l’A-7, a l’altura del terme municipal de Bétera, fins al 329. El vehicle accidentat encara es trobava sobre la calçada, sempre segons la informació oferida per la DGT, la qual cosa obligava a mantindre tallats el carril central i el dret de la carretera.

Més d’una hora després, el vehicle ha sigut retirat i la circulació ha anat a poc a poc millorant fins que, a les 14.30 hores, el trànsit havia tornat per complet a la normalitat en aquesta zona.