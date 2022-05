Alzira prega a la ciutadania que extreme les precaucions davant de la pujada de temperatures el pròxim cap de setmana

La Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica de l’Ajuntament d’Alzira informa que, a partir del pròxim dissabte 21 de maig i fins al dilluns 23, s’espera un ascens significatiu de les temperatures diürnes, acompanyat de vent de ponent l’últim dia. Per aquesta raó, aconsella a la ciutadania que extreme les precaucions amb l’ús del foc i qualsevol altra activitat que puga suposar un risc d’incendi forestal.

El regidor d’Agricultura i Medi Ambient, Pep Carreres, indica que, davant de l’ascens de les temperatures, fa falta que es tinguen en compte les mesures de prevenció lligades a l’ús del foc en les cremes agrícoles, com són l’execució en cremadors en els camps, la disponibilitat d’aigua per al control del foc i el compliment dels horaris establits per als permisos de crema. Cal recalcar que les cremes agrícoles en totes aquelles parcel·les que es troben dins de l’àrea d’afecció del pla local de cremes només podran fer-se amb permís i quan el risc per incendi forestal siga baix/moderat (alerta 1).

Actualment es poden fer cremes agrícoles amb el permís del període ordinari d’aquesta activitat, que finalitzarà el pròxim 31 de maig. A partir de l’1 de juny i fins al 30 de juny, només podran cremar les parcel·les agrícoles que tinguen cultivades varietats tardanes de cítrics i hauran de sol·licitar l’autorització de crema expressa per aquest fi. L’Ajuntament d’Alzira prega la col·laboració de la ciutadana per a la detecció de fums sospitosos, ja que l’avís primerenc d’un conat d’incendi forestal al 112 és una gran ajuda per a una extinció immediata d’aquest.