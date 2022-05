Declarat d’alt risc el partit contra el Celta de Vigo

El partit d’aquest dissabte contra el Celta de Vigo a Mestalla ha estat declarat d’alt risc per Delegació de Govern. I això que cap dels dos equips s’hi juga res i no s’espera una arribada massiva d’aficionats des de terres gallegues. La delegada de la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, va emetre un comunicat en el matí d’ahir per a explicar com serà la cita i el perquè de la decisió adoptada, dirigida a “garantir els drets dels valencianistes que volen entrar al partit”, explicava.

I és que els plans de la manifestació convocada per les diferents plataformes d’oposició a la gestió de Peter Lim són no entrar a l’estadi i concentrar-se abans, durant i després del partit per a tractar de generar un gran impacte visual amb el partit en disputa i la gent jugant “l’altre partit” al carrer. Des de Libertad VCF, per exemple, ja van anunciar que hi portarien material per a donar colorit a la protesta com ara banderes, cartells, xiulets... Altres associacions amb un gran poder de convocatòria, com l’Agrupació de Penyes Valencianistes (APV), també han tret múscul amb diversos vídeos amb penyes que se sumaran a una protesta que pretén ser històrica després que el mes de desembre passat s’aconseguira reunir més de 17.000 persones en una marxa cívica pels carrers de València.

Sobre la protesta, de fet, el comunicat de Calero assenyala que sap que l’afició valencianista “és pacífica, serena i amb sentit comú. De segur que dissabte hi podran conviure tots els drets i les llibertats”.

Conseqüències

La decisió adoptada per la Delegació de Govern de declarar d’alt risc el partit tindrà efectes sobre el desenvolupament del partit, ja que hi haurà un perímetre policial que conduirà els aficionats a la vorera i també s’incrementarà de manera notable el nombre d’agents de policia en els voltants de Mestalla. Cal recordar que la manifestació, sol·licitada dins del termini i en la forma escaient per Libertad VCF, està autoritzada per les institucions.