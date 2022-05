La Generalitat elaborarà un pla per a la reconstrucció de la regió ucraïnesa d’Odessa

La Generalitat Valenciana posarà en marxa un grup de treball per a elaborar un pla de recuperació per a la regió ucraïnesa d’Odessa. Així ho ha anunciat aquest divendres l’ambaixador d’Ucraïna a Espanya, Serhii Pohoreltsev, després de la reunió que ha mantingut amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, al Palau, per a abordar les accions que s’estan duent a terme per a ajudar la població ucraïnesa.

En aquest sentit, Ximo Puig ha transmés a l’ambaixador que la Comunitat Valenciana continuarà mostrant la seua solidaritat amb Ucraïna i oferint ajuda humanitària i col·laboració en les tasques de reconstrucció. “Agraïm l’acolliment càlid als refugiats, persones que van ser forçades a deixar les seues cases, també a la regió d’Odessa, per a moure’s a altres llocs. Molts d’ells estan vivint a Espanya, la gran part d’ells a la Comunitat Valenciana”, ha reconegut Pohoreltsev. Sobre el pla de recuperació, l’ambaixador ha assenyalat que iniciaran les tasques per a la “reconstrucció del pont que va ser destruït per les forces armades russes, la refineria, que també va ser molt danyada per l’atac aeri, i alguns altres llocs”. Amb tot, Pohoreltsev confia que es veuran “els resultats d’aquest treball”. Solidaritat valenciana Així mateix, en la reunió, a la qual també han assistit el secretari autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes, Joan Calabuig, i el cònsol d’Ucraïna a València, Pablo Gil, el cap del Consell ha detallat les accions que ja ha impulsat la Generalitat fins al moment per a fer costat al poble ucraïnés. Entre aquestes accions, s’han recollit “més de 1.000 tones” d’ajuda humanitària, una gran part de les quals s’han enviat a Ucraïna. Segons indiquen des de la Generalitat, s’hi han traslladat “més de tretze camions amb material d’emergències” i s’ha participat també en la remissió de la solidaritat per tren. Quant a l’acolliment, Ximo Puig ha destacat que en el centre de recepció i atenció de Ciutat de la Llum, habilitat per la Generalitat a instàncies del Govern d’Espanya, s’ha donat assistència a “768 persones, a les quals cal sumar 320 persones més que van passar per l’hospital de campanya”. A més, en l’antiga escola d’infermeria de l’Hospital La Fe de València, l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències va adequar 250 llits per a acollir temporalment refugiats i refugiades d’Ucraïna, un recurs que gestiona Creu Roja i pel qual, en data de 7 d’abril, havien passat 395 persones. Per a atendre les seues necessitats des del primer moment, Emergències va habilitar un servei per a les famílies ucraïneses que arriben a les estacions de tren i autobús, amb el qual s’ha donat assistència a 2.814 persones, i es va posar en marxa el 112 Ucraïna, un telèfon per a oferir informació sobre els tràmits i serveis públics que estan a la disposició de les persones refugiades i que ha rebut un total de 1.186 telefonades.