L’oratge a València: on es fregaran els 40 °C aquest cap de setmana?

Calor i oratge estiuenc és el que ens espera aquest cap de setmana a València, encara que ací no s’arribaran a les elevadíssimes temperatures que sí que hi haurà en altres punts de la península Ibèrica com la vall del Guadalquivir o la depressió de l’Ebre, on fins i tot s’arribaran a superar els 40 graus. Segons la previsió de l’oratge elaborada per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), el termòmetre superarà els 30 °C en gran part del territori i en l’interior, en punts com Requena i Ontinyent, fins i tot els 35 graus.

Quan més calor s’espera és diumenge i dilluns: dissabte, el mercuri es quedarà en valors més discrets, si bé encara excepcionalment alts per al mes de maig; en la costa es mourà entorn dels 26 graus i, en l’interior, al voltant dels 30 o 31 °C. I tot això acompanyat d’un incòmode hoste: la pols en suspensió que estarà permanentment present en l’ambient. L’oratge a València aquest cap de setmana Per a demà dissabte, 21 de maig, l’Agència Estatal de Meteorologia anuncia “intervals de núvols alts” i una possible “reducció de la visibilitat” a causa de la calitja. Les temperatures mínimes experimentaran un “lleuger ascens” i les màximes pujaran de manera generalitzada. A la ciutat de València, la previsió meteorològica parla de sol durant pràcticament tota la jornada, a excepció d’algun moment en què els núvols creixeran i enterboliran un poc l’horitzó, però sense arribar a deixar el cel encapotat. El més habitual serà la presència d’alguns núvols alts al llarg de tot el dia. Les temperatures oscil·laran entre els 17 i els 28 °C. El diumenge 22 de maig serà quan més calor farà, encara que el pitjor s’espera en l’interior de la província de València, on es registraran valors excepcionalment alts per al mes de maig. El pronòstic de l’Aemet assenyala que hi haurà “intervals de núvols alts i mitjans”, així com, novament, “probable calitja” i “boires en el litoral”. Les temperatures pujaran de manera generalitzada, amb marques de 30 graus a l’ombra en la costa i de 35 en les zones d’interior. A la ciutat de València s’espera també molta calor, que quedarà més mitigada que en altres punts de la província a causa de les brises marítimes. Així i tot, l’Aemet estima que es poden superar de sobres els 30 graus, sobretot al sol, ja que aquesta és la temperatura màxima que s’espera a l’ombra. De nou, com el dia anterior, el panorama serà el d’una jornada assolellada amb alguns núvols alts.