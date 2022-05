El Parc Central s’obri a Malilla en espera del túnel ferroviari

La porta de Malilla del Parc Central ha quedat oficialment oberta al barri després de la recepció de les obres pendents de la cantonada de Doctor Domagk per part de l’Ajuntament de València. La regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va recórrer ahir la zona urbanitzada, que afig 5.000 metres al parc, juntament amb els responsables de l’empresa contractista. Guerola Transer, SLU-Servicios i Aplicaciones INEL es van adjudicar en 2020 les obres que, per la falta d’acord amb l’amo d’un concessionari de cotxes que ocupava part del sòl de l’àmbit, van quedar fora de l’execució de la primera fase del Parc Central. L’import final d’aquestes obres ha sigut d’1,5 milions d’euros.

Subhastes desertes

El Parc Central queda així rematat amb la urbanització i l’enjardinament del carrer Doctor Domagk i la construcció d’un estany (de ravatxol) que connecta amb el canal de plantes subaquàtiques de la zona de jardí ja acabada. Igualment, s’ha completat el mur verd del parc en aproximadament 90 metres quadrats amb 90 jardineres més, s’ha ampliat el moll 4 i s’ha instal·lat un nou joc infantil de càrregues i transport en una arenera.

El Parc Central, un nou pulmó verd de 230.000 metres quadrats que anirà sobre els terrenys alliberats de la platja de vies, s’ha executat ja al 40 % en la part que dona a Russafa i Malilla. L’execució del 60 % restant del parc està pendent de l’execució de la denominada solució ferroviària de València, que inclou el soterrament de les vies del tren fins a l’estació del Nord i la construcció de la nova estació Central, així com el túnel passant que recorrerà el subsol de la ciutat per a evitar l’atzucac (cul-de-sac) ferroviari actual.

Ara està pendent la signatura del conveni entre les administracions estatal, autonòmica i municipal que formen la Societat València Parc Central per a l’execució del canal d’accés, el túnel ferroviari que permetrà eliminar el pont de trànsit de Giorgeta i cosir els barris de Malilla i Creu Coberta.

Encara que l’alcalde, Joan Ribó, va anunciar que la signatura del conveni per al finançament d’aquesta infraestructura, amb un cost estimat de 400 milions d’euros que es repartiran la Generalitat (25 %), l’Ajuntament (25 %) i el Ministeri d’Obres Públiques (50 %), seria aquest mes de maig, la vicealcaldessa no va voler concretar una data, encara que confia a “veure en 2023 l’inici de les obres” del canal d’accés.

Tampoc hi ha data concreta per a la subhasta de les tres parcel·les edificables titularitat de la Societat Parc Central que es troben en les vores del pulmó verd. “Encara s’està estudiant el millor moment” per a tornar a traure-les al mercat.