Xàbia destina 400.000 euros a comprar habitatge social

L’Ajuntament de Xàbia portarà al pròxim ple una proposta de modificació de crèdits per un total d’1.760.000 euros. Aquesta proposta inclou una partida de 400.000 euros per a poder comprar habitatges i destinar-los a usos socials, aprofitant el dret al tanteig i retracte que va assumir fa uns mesos el consistori; és a dir, l’opció preferent o prioritària a l’hora d’adquirir habitatges relacionats amb impagaments d’hipoteques i dacions en pagament, així com habitatges que posen a la venda els bancs en subhastes judicials o a inversors en grans operacions immobiliàries.

En aquesta operació econòmica es reserven també 600.000 euros a l’adequació de la parcel·la nova que, provisionalment, s’està destinant a zona de transferència de residus verds. Un terreny municipal que es millorarà en accessos i mitjans de seguretat per a convertir-lo en punt definitiu de gestió del verd.

Algunes altres partides que s’hi recullen són 20.000 euros per a la compra d’un dron per a millorar els mitjans de la Policia en casos d’operatius de cerca o vigilància, 11.700 euros per a adquirir emissores per a Protecció Civil o 50.000 euros per a la redacció dels projectes de millora de parcs infantils.

També 96.000 euros per a adquirir un vehicle multifunció per a la brigada de serveis i vies públiques i 140.000 per a la reparació de fonts ornamentals, entre altres.