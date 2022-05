Detenen un metge a l’hospital d’Ontinyent per un cas d’abús sexual

Un metge de l’hospital d’Ontinyent va ser detingut dijous passat, 17 de maig, per un presumpte cas d’abús sexual. Les fonts consultades per aquest diari han confirmat que els fets es van produir el 10 de maig d’enguany. Segons la informació recopilada per aquest diari, la dona va presentar una denúncia davant de la Policia Nacional. Al seu torn, la víctima es va posar en contacte amb un altre professional del centre, un metge d’Atenció Primària, que va traslladar el cas a la gerència de l’hospital.

La Conselleria de Sanitat va activar llavors el protocol d’assistència sanitària a víctimes de violència de gènere i va procedir a separar del servei de manera cautelar el metge denunciat, “fins que la justícia s’hi pronuncie”. Fonts oficials han confirmat que la detenció va tindre lloc en les mateixes instal·lacions del centre hospitalari. Els fets estan sent investigats per la Policia Nacional.