Puig anuncia una oferta extraordinària de quasi 23.000 places per a posar fi a la temporalitat en la Generalitat

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha comparegut aquest matí per a anunciar una oferta extraordinària d’ocupació pública de l’Administració autonòmica que suposarà la convocatòria de 22.721 places en total.

La proposta l’aprovarà divendres que ve el Consell, ha anunciat, les convocatòries es publicaran (totes) al llarg d’enguany i el procés acabarà en 2024. Puig ha subratllat que es tracta d’“una de les majors ofertes públiques per a posar fi a la temporalitat en l’Administració”. L’objectiu és reduir l’índex d’interinitat del 50 % al 8 %.

Les places es distribueixen en 9.736 per a la sanitat pública, 9.152 per a educació i 3.833 per a funció pública. “És un pas avant decisiu per a enfortir la Generalitat i per a garantir una perspectiva de futur als seus treballadors”, ha assenyalat el cap del Consell després d’una reunió amb alts càrrecs dels diferents departaments afectats.

Places en sanitat i educació

En sanitat, per concurs de mèrits eixiran 9.171 places, mentre que per concurs-oposició n’eixiran 34; per torn lliure, 39, i per promoció interna, 43, segons les dades facilitades per la Generalitat.

En el cas d’educació, es tracta de 7.555 places per concurs per mèrits i de 1.597 per oposició. Els llocs que s’ofereixen són per a personal docent no universitari. Són, per tant, per a professors d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Formació Professional.

En funció pública hi ha 3.094 places d’estabilització i 739 de promoció interna. De les 3.094 places d’estabilització, 2.520 seran per concurs (sense examen) i 574 per oposició. A més, es reserva un percentatge per a diversitat funcional (131 places), segons l’anunci d’aquest matí. Amb aquesta OPO extraordinària de 2022 (3.094 places) i els processos d’estabilització que ja estan en marxa (5.490 places), s’aconseguirà estabilitzar 8.584 places.

Puig ha assenyalat, a més, que en el sector públic instrumental s’estabilitzaran més de 1.200 persones.