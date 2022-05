Puig exigeix a Europa que “no cedisca a pressions” de Sud-àfrica sobre els cítrics

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha exigit a la Comissió Europea que “no cedisca a les pressions” de Sud-àfrica i l’ha instat a “recapacitar” després del “sobtat i inesperat gir” en relació amb el compromís adquirit per la Comissió Europea per a aplicar un tractament de fred als cítrics importats de Sud-àfrica i altres països de la zona, com Zimbàbue, per a evitar, així, el risc d’entrada de la plaga de l’arna falsa (Thaumatotibia leucotreta) en territori comunitari.

Puig ha remarcat a la Comissió Europea que la seua funció “ha de ser la protecció davant de les plagues” amb l’aplicació del tractament en fred a la importació de cítrics. El cap del Consell també s’ha dirigit al ministre d’Agricultura, Luis Planas, per a demanar-li que mostre una actitud de “màxima fermesa” davant de la Unió Europea, després que la Comissió retirara en l’últim moment la seua pròpia proposta d’imposar el referit procediment de control de la sanitat vegetal. Al mateix temps, Puig li ha oferit al ministre d’Agricultura “tot el suport i la col·laboració” de la Generalitat en un tema “tan sensible per a nosaltres com aquest”, de cara a les reunions que Planas té previst mantindre aquest dimarts amb els seus homòlegs comunitaris en el curs del Consell de Ministres d’Agricultura de la UE. El ministre Planas forçarà que un dels punts de l’ordre del dia siga reconsiderar la posició de la UE sobre el tractament en fred. Igualment, té previst reunir-se, aquest dilluns, amb el comissari europeu per a abordar la qüestió. Puig s’ha posat en contacte també amb l’eurodiputada valenciana Inmaculada Rodríguez Piñero per a sol·licitar-li que “es redoblen tots els esforços en l’àmbit europarlamentari per a aconseguir que les demandes justes dels citricultors valencians i europeus siguen ateses”.