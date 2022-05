Sanitat estudia un altre possible cas de pigota dels micos a València

La Conselleria de Sanitat acaba de confirmar un altre possible cas de pigota dels micos a València. A diferència del que s’ha anunciat aquest matí a Castelló, el possible cas detectat i ara en estudi a València no es tractaria d’un pacient que haja viatjat a una zona on la malaltia és endèmica, així que s’estudia on va poder haver-se infectat i si té cap classe de relació amb la resta de casos detectats fins ara en la resta de comunitats autònomes.

Des de la Conselleria expliquen que el pacient està en estudi, ja que presenta simptomatologia compatible amb la pigota dels micos, però insisteixen que no es tracta d’un cas importat. De moment, i igual que succeeix amb l’altre cas anunciat aquest matí a Castelló, el diagnòstic final està pendent de les proves PCR que s’estan realitzant. La Comunitat Valenciana no havia registrat fins ara cap possible cas d’aquesta malaltia. Aquest matí, però, la Conselleria confirmava que un jove de 22 anys de la província de Castelló presentava lesions en la pell compatibles amb la malaltia. El pacient havia confirmat que havia estat a Àfrica feia unes setmanes, concretament en una zona on la malaltia és endèmica. La situació a Espanya L’Organització Mundial de Salut (OMS) va assegurar, aquest diumenge, que cal esperar que continuen apareixent més casos d’aquesta malaltia, que ja està activa també en onze països a més d’Espanya. El focus i la ruta de contagi encara no s’han pogut establir. Ara com ara hi ha 30 casos confirmats a Madrid (n’hi ha 45 més en estudi) i diversos més en altres punts d’Espanya. A la capital d’Espanya es treballa per intentar trobar els primers pacients i, així, intentar atallar la transmissió. Segons el conseller de Sanitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en aquest moment és “fonamental” el treball de vigilància epidemiològica de la Direcció General de Salut Pública per a “trobar la traçabilitat dels casos i tallar cadenes de transmissió”, perquè, encara que siga un treball “silenciós”, és “vital” per a tindre una idea exacta de quina és la situació.