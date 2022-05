A la selecció amb el futur sense resoldre

José Luis Gayà i Carlos Soler comencen un dels estius més llargs i incerts de la seua carrera esportiva. Els dos capitans del València estan acostumats a tota mena de rumors i informacions cada vegada que s’acosten els mercats de fitxatges. Els seus noms s’associen als grans clubs del futbol europeu des de fa anys. No obstant això, aquesta vegada serà diferent de totes les altres. La situació contractual dels dos és tan nova com perillosa. Tots dos acaben contracte el pròxim 30 de juny de 2023 i afronten les seues vacances amb més incertesa que mai. El futur del lateral esquerre i del migcampista està sense resoldre. Tot pot passar. I més tenint en compte les intencions de Peter Lim per boca d’Anil Murthy i la necessitat de vendre els principals actius “per 65-70 milions”, tal com va assegurar José Bordalás.

De moment, el futur a curt termini de Gayà i Soler passa per la selecció espanyola. Luis Enrique anuncia aquest dilluns (11.45 hores) la seua última llista de la temporada i en aquesta s’espera la presència dels dos capitans del València. La selecció espanyola iniciarà la tercera edició de la UEFA Nations League contra Portugal a Sevilla. Serà a l’estadi Benito Villamarín el dijous 2 de juny a les 20.45 hores. El següent compromís per a la selecció serà a Praga, contra la República Txeca, el diumenge 5 de juny a les 20.45 hores. El tercer partit serà també a domicili. Concretament a Ginebra, contra Suïssa, el dijous 9 de juny a les 20.45 hores. El cicle de partits es tancarà de nou a Espanya, contra la República Txeca, el diumenge 12 de juny a l’estadi malagueny de La Rosaleda, també a les 20.45 hores. La concentració començarà dilluns que ve, 30 de maig, a la Ciutat del Futbol de Las Rozas, a partir de les 13.30 hores. És a dir, els dos valencianistes tenen una setmana per davant per a descansar i agafar forces per a aquesta última cita de la temporada. Hugo Guillamón i Bryan Gil també estaven en la llista prèvia, però no hi entraran. El primer per lesió i el segon per decisió tècnica, després d’un final de curs gris.

Gayà i Carlos Soler no han tingut un final de temporada fàcil. L’any s’ha fet excessivament llarg des de la derrota en la final de Copa. La incertesa dels seus futurs, la falta d’objectius esportius en la lliga (sense opcions de disputar competicions europees en les últimes cinc jornades) i, sobretot, la setmana d’àudios d’Anil Murthy revelats per Superdeporte i la reunió a Barcelona (en la qual van ser oferits a Joan Laporta i Mateu Alemany) han suposat un desgast dur per a ells i per als seus entorns. El premi de la selecció espanyola, tornar a gaudir del futbol i el canvi d’aires amb la roja els vindrà com l’anell al dit. Serà una desconnexió necessària.

Els dos valencianistes s’incorporaran a la selecció la setmana que ve amb el seu futur sense resoldre. La prioritat de Gayà continua sent renovar amb el València per damunt de tot. Això sí, Meriton ha de respectar els termes pactats al gener quan les converses van arribar a estar ben encaminades. Des de llavors no s’han produït reunions entre les dues parts. Més difícil és la continuïtat de Soler. Les diferències continuen sent grans a tots els nivells. La negociació, cada dia que passa, està més encaminada a la venda. I més després d’escoltar el president del València en els àudios.