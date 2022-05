El tramvia atropella un jove de 27 anys a València

Un jove de 27 anys ha sigut atropellat per un tramvia hui a València, segons han informat fonts del Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU). La víctima ha sigut evacuada a l’Hospital Clínic després de ser estabilitzada pels serveis sanitaris d’emergència.

El sinistre ha ocorregut, per causes que no han transcendit, cap a les 11.25 hores de hui, dilluns, quan el CICU ha rebut l’alerta que un home havia sigut atropellat pel tramvia a l’estació de Vicente Zaragozà, a València.

Immediatament s’ha enviat al lloc una ambulància del SAMU, l’equip mèdic del qual ha practicat diverses maniobres per a estabilitzar el ferit. La víctima, de 27 anys i amb politraumatismes, ha sigut posteriorment evacuada a l’Hospital Clínic. Es desconeix el seu estat.