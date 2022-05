Cullera habilita 1.746 places d'aparcament estiuenc

Cullera comptarà enguany amb 1.746 places d'aparcament en les zones pròximes a la platja. Es distribuiran entre els pàrquings de la Rada, Enrique Chulio i el nou habilitat al costat de la rotonda Andrés Piles, que reemplaçarà el del Caminàs, que enguany estarà ocupat pel col·legi provisional de barracons que s'hi ha instal·lat per a l'alumnat i professorat del CEIP Sant Antoni de la Mar mentre duren les obres de reforma del centre.

L'ajuntament traurà a la venda 1.125 abonaments per a la temporada estival: 400 per al pàrquing de la Rada, 600 per al d'Enrique Chulio i 225 per al d'Andrés Piles. Dimecres que ve, 1 de juny, i fins al dia 5 de juny, totes les persones interessades podran sol·licitar cita prèvia per a comprar un abonament d'estacionament en aquests pàrquings municipals.

Només podran adquirir un abonament aquelles persones que hagen demanat cita prèvia a través de www.citaprevia.cullera.es, de manera presencial a l'Oficina ATÉN o pel telèfon 961 720 000-960 902 773. Per a formalitzar la compra de l'abonament, les persones sol·licitants hauran d'acudir al pàrquing corresponent el dia i l'hora que se'ls haja assignat.

El consistori ha ampliat en més de 500 les places d'aparcament gratuït en l'últim lustre per a pal·liar el problema de l'estacionament, una de les màximes preocupacions ciutadanes, segons admet el regidor de Serveis, Salvador Tortajada.

L'última de les actuacions d'aquest programa per a crear una xarxa de pàrquings de zona blanca està a punt d'obrir. Es tracta del pàrquing al costat del pont de Pedra, en la zona centre, on és major la dificultat per a crear aquest tipus de places.

Aquest nou espai comptarà amb 62 places d'aparcament gratuïtes que se sumen a les 158 places del pàrquing del Prat, les 210 al costat de l'institut de Secundària Llopis Marí, i les 33 places creades al costat del pont de Ferro.