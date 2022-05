Homenatge al doctor Peset Aleixandre al Cementeri General

El Cementeri General ha acollit un homenatge a Joan Baptista Peset Aleixandre en el 81é aniversari del seu afusellament per part de les tropes franquistes al Terrer de Paterna. L'Ajuntament ha col·laborat en l'acte en record de l'intel·lectual valencià, organitzat per la Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià.

Per a commemorar aquesta efemèride, desenes de persones s'han reunit davant el nínxol del doctor Peset. A més de posar en relleu el treball de l'intel·lectual valencià com a metge, polític, acadèmic i rector de la Universitat de València entre 1932 i 1934, Alejandro Ramon ha ressaltat que “sobretot va ser un home bo, un defensor dels valors democràtics, un defensor de la llibertat i dels grans principis que estableixen una societat justa”.

L'edil ha indicat que “no volem oblidar, no podem oblidar, i per això, com a ajuntament, en 2019 finalitzem les obres de dignificació de les fosses on es van llançar els cossos dels represaliats pel franquisme, instal·lant els marcs blancs de marbre”. El responsable municipal ha indicat que l'any passat es van col·locar frases i poesies en record de les víctimes del franquisme al cementeri, una de les quals va ser proposada pel Grup per a la Recuperació de la Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana; una altra suggerida per la Plataforma per la Memòria del País Valencià, i la tercera, a iniciativa del consistori.

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica també ha assistit a l'acte, que ha finalitzat amb una interpretació de la soprano Marta Estal i el violoncel·lista Samuel C. Ledesma. L'esdeveniment, promogut per la Coordinadora d’Associacions per la Memòria Històrica del País Valencià, ha comptat amb el patrocini de la Generalitat i Memòria Democràtica, i la col·laboració de l'Ajuntament de València.