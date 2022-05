El major parc eòlic d'Endesa a Espanya estarà a Saragossa

Endesa ha posat en marxa a la localitat saragossana de Villar de los Navarros el seu major parc eòlic d'Espanya, que ha batejat com a Tico Wind, amb 180 MW de potència. Ho ha fet a través de la seua filial d'energies renovables Enel Green i després d'una inversió de 181 milions d'euros.

La construcció del parc va començar el maig del passat any i ha comptat en paral·lel amb cursos de formació en muntatge de panells i manteniment i operació de plantes solars com a part d'un pla de creació de valor compartit en les comunitats locals on la companyia opera.

A Espanya, Endesa ha format més de 2.100 persones en el sector renovable, la qual cosa els està permetent accedir a un mercat laboral en auge, segons destaquen des de la companyia elèctrica, que apunta que, en la construcció del parc saragossà, el pic d'ocupació va arribar als 330 treballadors distribuïts entre empleats propis i de les empreses contractistes per al projecte. En concret, dels treballadors de Tico Wind, el 30 % eren de Villar de los Navarros i voltants.

Segons expliquen des de la companyia elèctrica, la nova planta generarà uns 471 GWh cada any, que des del punt de vista de la sostenibilitat tenen el potencial d'evitar l'equivalent a prop de 192.200 tones d'emissions CO2 a l'any.

Al mateix temps, la producció de la planta evitarà la compra de fins a 88 milions de metres cúbics de gas de fonts estrangeres cada any. Aquests seran reemplaçats per energia renovable de producció nacional, més sostenible i econòmica.

Des de l'elèctrica puntualitzen que part d'aquesta energia es destinarà a la companyia mèdica Novartis (una empresa multinacional que es dedica a la indústria farmacèutica i biotecnològica), amb la qual Enel Green Power a Espanya va signar en 2020 un acord de compra d'energia virtual (VPPA) paneuropeu per 10 anys per al subministrament d'uns 78,5 MW d'electricitat a partir de la seua posada en marxa.

El projecte ajudarà a evitar 96.000 tones de CO₂ a l'any, ajudant a abordar part de la petjada de carboni de Novartis en totes les operacions que fa a Europa.

En el Green Power España ha connectat a la xarxa en els tres últims anys 19 parcs eòlics a les províncies de Terol i Saragossa, amb una potència total conjunta de fins a 685 MW i una inversió d'uns 680 milions d'euros.