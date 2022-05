Murthy viatjarà aquest cap de setmana a Singapur per a reunir-se amb Lim

El president del València, Anil Murthy, viatjarà aquest cap de setmana a Singapur per a reunir-se amb Peter Lim, màxim accionista del club, segons van confirmar a Efe fonts de l'entitat.

La trobada, van apuntar aquestes mateixes fonts, ha de servir per a establir els paràmetres econòmics del projecte de la temporada 2021-22, la qual cosa, al seu torn, ha de permetre marcar una llista de prioritats quant a les entrades i eixides en la plantilla.

El viatge, planificat des de fa setmanes segons s'assegura des del club, arriba després de la publicació dels àudios de Murthy en un dinar amb empresaris en els quals parlava de Lim o del futur d'alguns jugadors, i que dissabte passat Mestalla es quedara quasi buit en el partit contra el Celta i que milers de persones es manifestaren a les portes de l'estadi contra Lim.

La reunió de planificació arribarà també després que el tècnic José Bordalás haja assegurat que no té intenció de pagar la clàusula que li permet desvincular-se del València, però també després que haja demanat públicament que els fitxatges que arriben compensen les baixes que es produiran per les inevitables vendes i que es confeccione un equip per a lluitar per Europa.

Bordalás encara no coneix Lim en persona i segueix 'pendent' el viatge que faria a Singapur per a trobar-se amb ell després que se suspenguera al desembre, oficialment per la situació sanitària del país.