Paiporta construeix vincles de col·laboració amb Ucraïna

L'Ajuntament de Paiporta ha rebut la visita del cònsol honorari d'Ucraïna a la Comunitat Valenciana, Pablo Gil, en la que ha sigut una recepció oficial entre l'alcaldessa, Maribel Albalat, i els regidors de govern.

La reunió ha servit per a abordar possibles vies de col·laboració amb Ucraïna, ja que des del municipi es busca donar "un sentit molt pràctic a les ajudes i a aquest nou vincle que es crea; construir sinergies de treball a escala tècnica i també entre dirigents, en l'àmbit local, per a contribuir amb ajudes econòmiques o dinàmiques col·laboratives entre equips tècnics", ha expressat l'alcaldessa.

Així mateix, Albalat ha traslladat la solidaritat del municipi amb el poble ucraïnés, defensant "la necessitat més que mai de continuar treballant per la democràcia i per la pau".

Gil ha expressat el seu agraïment tant al govern local com a la ciutadania paiportina i ha assenyalat que les necessitats d'Ucraïna com a país no sols passen per les zones en conflicte bèl·lic directe, on la prioritat de la seua població és sobreviure, sinó que també, a conseqüència d'aquesta invasió, s'estan produint grans moviments de migració interna de la població cap als territoris de l'oest, que necessiten assistència i ajuda per a abordar els problemes propis d'aquesta situació.

"Agraïm moltíssim el càlid acolliment que Paiporta ha brindat a les dones ucraïneses, amb el gran esforç d'escolarització que s'ha fet amb les xiquetes i xiquets que han arribat i amb un procés d'integració que està sent molt positiu", ha expressat el cònsol, afegint "la importància de trobar nexes i vincles amb la població civil del municipi per a donar continuïtat i futur a aquest projecte de cooperació d'una manera més natural i orgànica".

Posteriorment a la reunió amb l'alcaldia, el mandatari ha signat en el llibre d'honor del consistori, com a record del seu pas per Paiporta. Després, a la sala de plens municipals, s'han unit a la recepció la resta de membres de l'equip de govern.