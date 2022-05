Per què Djokovic critica Wimbledon?

La decisió de la l'ATP i la WTA de no donar punts en Wimbledon per a la classificació dels seus rànquings mundials després de la prohibició del torneig anglés d'impedir jugar russos i bielorussos té dividits els jugadors i les jugadores. Novak Djokovic, campió de l'any passat, és el més perjudicat per perdre i no poder recuperar els 2.000 punts que es donen al vencedor d'un Grand Slam.

El número 1 mundial va mostrar el seu enuig per la postura de l'organització de l'All England Tennis Club a conseqüència de la invasió de Rússia a Ucraïna. "Enguany perdré 4.000 punts per decisions polítiques", es va queixar Djokovic, que ja no va poder participar en l'Obert d'Austràlia per ser expulsat del país per no estar vacunat de covid-19. "És una mala decisió, no done suport en absolut a Wimbledon. No van parlar amb ningú de l'ATP ni tampoc amb els jugadors russos o bielorussos per a tractar de trobar un terreny comú. Hi havia altres opcions que ni les van estudiar".

Malgrat això, el tenista serbi va dir que participarà en el torneig britànic i no és partidari d'un boicot com s'estava plantejant entre els jugadors. "Wimbledon és un torneig que somiava a guanyar de xiquet. Mai l'he afrontat pensant en els punts o el premi en metàl·lic, però crec que hi hauria d'haver un respecte mutu. En aquesta situació tots perdem. És difícil saber què és bo i què no", va valorar. Djokovic aspira en la final de Roland Garros a sumar 372 setmanes com a número 1, però després tindrà molt poques opcions de seguir al capdavant del rànquing sense els punts que es reparteixen en Wimbledon. El més beneficiat per aquesta decisió de l'ATP seria precisament Daniil Medvedev, número 2 mundial, que malgrat tindre prohibit participar en Wimbledon, podria recuperar el número 1 que va tindre un parell de setmanes després dels tornejos d'Indian Wells i Miami, on Djokovic tampoc va poder jugar per no vacunar-se de covid-19.

Nadal: "Falta unitat"

Rafael Nadal no té "una opinió clara" sobre la decisió de Wimbledon i la resposta de l'ATP. El tenista balear es va queixar de la falta d'unitat que hi ha entre els jugadors i els estaments del tenis per a afrontar decisions així.

"Açò és un esport individual, i es nota perquè cadascú busca el seu propi interés. Jo accepte les decisions que s'han pres. Respecte totes les parts, tant Wimbledon com l'ATP, que protegeix els seus membres. Només desitjaria que s'assegueren a negociar i trobaren una solució millor per a tots", va assegurar l'exnúmero 1 mundial, que l'any passat no va participar en Wimbledon.