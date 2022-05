El 74 % dels valencians se sent segur després de l’eliminació de les mascaretes

Un mes després que deixaren de ser obligatòries les mascaretes en interiors, un 73,9 % de la ciutadania manifesta sentir-se segura després de l’eliminació de l’ús obligatori d’aquestes proteccions en determinats espais interiors, enfront del 26,1 % que no se sent segura. Aquesta és una de les conclusions que es desprenen d’una enquesta de la Unió de Consumidors per a conéixer els hàbits de consum i la valoració que fan els consumidors després del canvi de normativa, el passat 20 d’abril, en la utilització de les mascaretes en interiors.

En aquest sentit, la ciutadania afirma que l’eliminació de les mascaretes no ha suposat canvis en els seus hàbits de compra i consum, ni ha suposat que deixen d’acudir als establiments en els quals ja no és obligatori portar-la per a poder accedir-hi. En aquestes situacions, un 69 % opta per posar-se la mascareta. Únicament un 11,7 % de la població ha decidit anar menys a bars, botigues i cinemes.

Quant a l’ús habitual de les mascaretes, un 16 % només les utilitza en aquells llocs on l’ús d’aquestes continua sent obligatori, el 37 % se la posa en funció del tipus d’establiment o l’aglomeració i el 47% de la ciutadania manifesta que continua portant la mascareta en aquells interiors on l’ús d’aquesta ja no és obligatori.

La ciutadania que declara que continua utilitzant la mascareta en espais interiors on no és obligatòria, opta en un 51,5 % pel tipus FFP2 i en un 42,3 % per la quirúrgica. Quant als espais tancats, les persones consumidores manifesten que la continuen portant en un 39,3 % en botigues i comerços, en un 28 % en cinemes i teatres, en un 15,9 % en concerts i oci nocturn, en un 15 % en el treball i en un 12,1 % en bars i restaurants. I els motius pels quals solen posar-se la mascareta són especialment que és un lloc molt concorregut o que hi ha molta gent en poc d’espai.

Finalment, s’ha consultat sobre el pressupost destinat a l’adquisició de mascaretes i pràcticament hi ha el mateix percentatge de persones que manifesten que sí que estan reduint la seua despesa en mascaretes i les que diuen que la mantenen.

En opinió de Vicente Inglada, secretari general de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, “les conclusions d’aquesta enquesta posen de manifest que la ciutadania està tornant a la normalitat de manera progressiva, al mateix temps que va adquirint confiança a mesura que evolucionen les dades de la pandèmia. No obstant això, també reflecteixen la prudència que manté la ciutadania, conscient que el virus no ha desaparegut”.