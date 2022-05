Adeu al factor pista i obligats a guanyar dissabte a Vitòria

Adeu al factor pista. El València Basket va perdre per la mínima (79-80) el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol i ara estan obligats a guanyar a Vitòria per a tornar a la Fonteta a jugar-se la classificació per a les semifinals en un tercer partit a casa.

Peñarroya va apostar d’inici per Dimitrijevic, López-Arostegui, Claver, Pradilla i Dubljevic. Però va ser Fontecchio qui va acaparar tota l’atenció en els primers instants, amb un triple i cinc punts consecutius. Un avanç del que seria el primer quart, ja que l’italià va ser un autèntic malson per als taronja en els primers deu minuts, amb 12 punts que no van servir, però, als de Spahija per a acabar amb avantatge (21-21).

L’encert anotador de Dimitrijevic i López-Arostegui compensava l’encert vitorià, igual que els millors percentatges taronja en tirs de dos. Jasiel, a més, posava per davant els taronja en tornar a la pista, tot i que un parcial de 0-7, amb cinc punts de Costello, van retornar l’avantatge als visitants, que amb Wetzel i Granger van aconseguir plasmar al marcador un 25-32. Els taronja patien per a anotar i només sumaven des de la línia de tirs lliures, Peñarroya va haver de parar el partit i, encara que un triple de Claver va poder canviar la dinàmica, uns bons minuts de Baldwin van fer que el Baskonia se n’anara al descans amb un +8 (35-43).

Els taronja necessitaven tir exterior i que aparegueren jugadors clau per a pensar en la remuntada. Dubljevic i Labeyrie, amb un triple, no van tardar a anotar, però els de Spahija mantenien diferències en un intercanvi d’encistellades, liderats per Fontecchio, Costello i un Enoch que feia mal prop de la cistella. Les pèrdues continuaven llastant els locals, però López-Arostegui i Van Rossom van retornar la il·lusió a la graderia, que va veure com la diferència es reduïa a un 62-65 al final del tercer quart, ja amb Tobey en pista.

El pivot, curiosament, va ser qui va portar la batuta a l’inici de l’últim període, amb cinc punts consecutius que van posar el 67-69. Poc després, l’internacional eslové portava l’eufòria a la graderia amb un 2+1 que els va posar a un punt i va culminar la remuntada poc després que López-Arostegui empatara el partit amb un triple. La igualtat es va mantindre fins a l’últim minut, en el qual Costello va posar per davant el Baskonia amb un esmaix (79-80). Peñarroya va demanar temps mort quan faltaven 54 segons, però els taronja no van tornar a anotar, amb fallades de López-Arostegui en un triple i de Dimitrijevic en l’última possessió. La derrota obliga ara a guanyar a Vitòria per a tornar a la Fonteta. Si no, adeu a la temporada.