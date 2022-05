Un atleta d’elit, ingressat per possible pigota dels micos a Castelló

El febrer de 2020, Castelló va ser la primera província de la Comunitat Valenciana a registrar un infectat de coronavirus, a l’Hospital de la Plana de Vila-real; ara, el General de Castelló ha sigut el primer de la regió a posar en estudi un cas sospitós de la pigota dels micos. El cap de setmana passat va ingressar en Urgències del centre hospitalari un corredor d’elit que competeix a nivell internacional en el Club d’Atletisme Platges de Castelló després de detectar-se que tenia lesions cutànies similars a les que s’associen a aquesta malaltia pràcticament desconeguda fins hui.

L’entitat esportiva ha optat per guardar silenci fins que es confirme el possible contagi. Ara, seguint el protocol, el General, juntament amb Salut Pública, ha remés la PCR practicada al pacient a l’Institut de Salut Carles III de Madrid i, en els pròxims dies, s’espera saber si es tracta de la pigota dels micos.

Natural de Burundi

Segons ha pogut saber Mediterráneo, diari pertanyent al grup Prensa Ibérica, igual que aquest mitjà, de fonts solvents, aquest jove de 22 anys feia tres setmanes que havia arribat a Europa des de Burundi, el seu país natal, on passa llargues temporades. Hi va arribar a finals d’abril per a competir en un país europeu, on va aconseguir una destacada marca, i després va vindre a la capital de la Plana per a entrenar i participar en diverses carreres del calendari esportiu amb la vista posada en una important prova mundial que ara, a causa de les circumstàncies, queda en suspens.

El reconegut esportista té a l’esquena i l’abdomen les possibles lesions cutànies que són un dels símptomes més visibles d’aquesta patologia. En qualsevol cas, el jove no ha tingut febre, fins al moment, i es troba en bon estat de salut.

En aïllament

Segons van informar des del General, a falta dels resultats, el pacient es troba ingressat en aïllament en una habitació com es fa amb els malalts de coronavirus. Tots dos virus no presenten moltes similituds, especialment quant a la manera de transmissió. El doctor Jordi Usó, que dirigeix des de fa més de 20 anys la Unitat de Malalties Infeccioses de l’Hospital General de Castelló i que està tractant aquest pacient ja va explicar en aquest periòdic, dissabte passat, abans de detectar-se aquest possible cas, que aquesta malaltia es contagia per contacte molt estret, no per l’aire.

El doctor Usó va aventurar que, encara que era poc probable, podria haver-hi algun contagi esporàdic, com així sembla que ha sigut.

Un altre cas sospitós a València

Just hores després que la Conselleria de Sanitat notificara l’ingrés en el General d’un cas sospitós que seria importat, se’n comptabilitzava un altre en estudi a València, que, a diferència del de Castelló, afectaria una persona que no havia estat a Àfrica en les últimes setmanes. Després de l’aparició d’un brot a Madrid, la setmana passada, el departament de Miguel Mínguez va començar a enviar als centres de salut, centres de salut pública i centres d’informació i prevenció de la SIDA (CIPS) de la Comunitat l’alerta amb indicacions de què és la pigota dels micos (Monkeypox), quines en són les causes i com es pot detectar.