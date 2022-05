Pont a la vista a la Comunitat Valenciana: quin dia serà i quant durarà

Quan a penes ha transcorregut poc més d’un mes des de les vacances de Pasqua, molts miren ja el calendari laboral de 2022 a la Comunitat Valenciana per a descobrir quan serà el pròxim dia festiu. I la resposta és senzilla: encara caldrà esperar unes quantes setmanes més, ja que el següent dia de festa no arribarà fins d’ací a un mes.

Serà el pròxim 24 de juny, festivitat de Sant Joan, quan els valencians podran gaudir d’un pont de tres dies, ja que enguany Sant Joan cau divendres. Es tracta d’una festivitat de caràcter autonòmic des de fa a penes uns anys. És el dia gran de les festes d’Alacant (les Fogueres de Sant Joan) i, durant molt de temps, els alacantins havien reclamat per a aquesta data el mateix tracte que té Sant Josep, jornada en la qual se celebra a tot Espanya el Dia del Pare i que, a més, és el cim de les Falles de València.

Finalment, en 2016, el Consell va atendre les peticions en aquest sentit per part d’Alacant i va atorgar caràcter de festivitat autonòmica a la festa de Sant Joan, amb la qual cosa es tracta d’una jornada de descans a les tres províncies valencianes.

Com serà enguany Sant Joan

Això no obstant, hi ha hagut vegades, com va ocórrer l’any passat, en què el 24 de juny ha tingut la consideració de festiu retribuït recuperable, la qual cosa significa que, en cas de considerar-lo jornada festiva, calia recuperar les hores posteriorment.

Enguany, però, no serà així, ja que el Consell va establir que el 24 de juny s’agafa com a festiu en lloc del descans que correspondria al pròxim 26 de desembre, la jornada següent a la de Nadal, pel fet que el dia de la Nativitat, el 25 de desembre, cau enguany diumenge.

Així, la pròxima festivitat, segons el calendari laboral de 2022 a la Comunitat Valenciana, serà el pròxim 24 de juny, dia de Sant Joan, i permetrà enllaçar un pont de tres dies de descans que bé poden servir com a xicotet preludi a les imminents vacances d’estiu.