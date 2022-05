Carcaixent habilita espais per a reobrir l’escola-taller

El Govern municipal de Carcaixent treballa amb la intenció de recuperar les escoles de formació remunerada (antigament denominades escoles-taller) per a impartir cursos de formació regulada amb una remuneració mensual per a les persones desocupades que participen en aquests plans formatius, que també estan subvencionats per la Generalitat Valenciana. Es tracta d’una via per a ensenyar un ofici a col·lectius vulnerables o aturats amb problemes per a accedir al mercat laboral que sol donar molt bons resultats de reinserció.

La Regidoria de Promoció Econòmica es troba ara ultimant els detalls per a l’homologació de l’espai en el qual se situaran les aules de formació, gràcies a la incorporació d’una nova aula informatitzada, resultat d’una inversió de 15.000 euros i finançada amb fons propis de l’Ajuntament de Carcaixent. Sara Diert, regidora de Promoció Econòmica, ha valorat aquesta actuació com “una gran notícia que Carcaixent espera des de fa molts anys”. Diert considera que la recuperació de les escoles de formació “és un dels principals objectius en els quals treballem des del canvi de normativa”. L’absència d’una formació específica que cobrisca les eixides laborals més demanades s’ha transformat en un dels grans inconvenients del mercat laboral a Espanya, tal com denuncien tant els empresaris com els representants sindicals. Per això resulta tan necessari promoure plans especials d’ocupació.