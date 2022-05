Un comiat amb les “portes obertes”

El València Basket ha anunciar que no renovarà la base Anna Gómez, que ha sigut la capitana de l’equip les quatre campanyes en què ha format part d’aquest, però li ha deixat obertes les portes del club per al futur.

La directora de joc valenciana va fitxar per l’entitat l’estiu de 2018 després d’aconseguir l’equip l’ascens a la Lliga Femenina i va ser peça clau en els esquemes esportius de l’equip en les dues primeres campanyes. Després, el seu protagonisme ha anat decreixent en la pista, encara que s’ha mantingut com un referent en el vestuari i per als aficionats.

Anna Gómez ha sigut l’encarregada d’alçar els tres primers títols de la història de la secció, l’Eurocopa, la Supercopa d’Espanya i la Supercopa d’Europa, tots en 2021. A més, deixa el club com la jugadora que porta més partits oficials amb el club (143) i la que més assistències ha donat (461).

Després de desitjar-li en un comunicat “la millor de les sorts en els seus nous reptes professionals”, l’entitat li recorda que “les portes” del club “estan obertes per a ella” i subratlla que “sempre formarà part de la família taronja”.

“Família taronja, han sigut quatre anys espectaculars, moltes gràcies per fer-me vibrar, sentir, per tot el vostre afecte, amor i respecte cap a mi i la meua família; vull dir-vos que continuarem gaudint d’aquest projecte, animant, i jo seré una més. Moltes gràcies pels quatre anys, eternament agraïda”, va dir la jugadora d’Alfara del Patriarca en el vídeo que va publicar el club.

Connexió amb la Fonteta

La capitana de l’equip en les últimes temporades s’expressa amb emoció en recordar la seua etapa com a jugadora taronja i posa un èmfasi especial en el seu vincle amb l’afició: “Ha sigut molt especial, viure el que he viscut amb l’afició, tot el seu suport... No sé, no tinc més paraules, ho sent (s’emociona)... Tenim la millor afició d’Europa, ho he dit i ho continue dient. El que hem creat entre ells i jo ens ho hem guanyat en la pista... L’últim partit va ser molt especial, increïble, no tinc més adjectius... Per a mi, que vaig créixer ací, jugar a la Fonteta em fa estar molt orgullosa de tot el que hem aconseguit, veure el pavelló així va ser un espectacle. [...] Estar en la història d’aquest club és una cosa increïble. La connexió de l’afició amb mi ha sigut molt especial, ens l’hem guanyada les dues parts, els tinc molt afecte, és la família taronja i això sempre hi romandrà, per a mi i amb mi”.