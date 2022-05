El curs de l’expansió de l’FP

La Formació Professional està a l’alça des de fa diversos cursos i això ho demostren diferents indicadors: des del creixent de l’interés de les famílies per aquests estudis —amb un augment considerable de les matrícules del 30 %—, passant pels plans d’impuls i modernització tant de la Conselleria com del Ministeri; i una demanda cada vegada major de mà d’obra amb qualificació tècnica per part de les empreses, moltes d’aquestes de sectors capdavanters relacionats amb la digitalització.

En 2022-23, el camí continuarà en ascens. El Ministeri d’Educació ha anunciat una injecció extra de 1.200 milions d’euros per a aquest nivell (150 per a la Comunitat Valenciana) i la Conselleria ha creat 5.700 places noves, mitjançant la implantació de 179 cicles formatius i 23 cursos d’especialització, coneguts com a “màsters d’FP”, una opció per a estudiar més enllà dels graus superiors. Alguns d’aquests títols són el grau superior de Mobilitat Segura i Sostenible o màsters relacionats amb la ciberseguretat o el 5G.

Aquests dies i fins diumenge que ve, 29 de maig, està obert el termini autonòmic per a poder sol·licitar plaça per al pròxim curs en els centres d’FP públics i concertats. Primer ha de fer-se la preinscripció i indicar en un tràmit per Internet, en www.telematricula.es, en quins estudis es vol obtindre plaça. Més endavant, caldrà completar la matrícula.

Coincidint amb aquest termini, la Conselleria ha posat en marxa un portal web, amb un cercador on accedir a tota l’oferta d’FP valenciana. En www.fpvalenciana.es es pot tindre més informació de tots els estudis i les seues possibilitats de futur. Es tracta d’un portal dirigit “no només a l’alumnat, sinó també a totes aquelles persones que vulguen reorientar la seua vida laboral”, apunten des d’Educació.

Cicles agrupats per àrees

Els cicles apareixen agrupats per àrees professionals i, entre altres coses, s’indica la duració dels estudis, els centres educatius i els municipis on es pot estudiar; també les diferents vies d’accés i l’ocupació i els llocs de treball als quals es pot optar una vegada completat el grau.

Una vegada obtinguda la plaça a través d’aquest procediment, la matriculació en FP Bàsica serà del 15 al 21 de juliol; del 22 al 29 de juliol, en grau mitjà i superior, i del 12 al 15 de setembre, en els cursos d’especialització en grau mitjà i superior.

A més, cal tindre en compte que, aquest curs, la Conselleria ha posat en marxa, per primera vegada, beques autonòmiques específiques per a l’alumnat d’FP, per a compensar les despeses de desplaçament al centre educatiu o a l’empresa de pràctiques.