Ja en són tres els casos sospitosos de la pigota dels micos a la C. Valenciana

La Comunitat Valenciana registra, en aquests moments, tres casos sospitosos de Monkeypox (pigota dels micos) pendents de confirmació, un per província, segons van informar ahir fonts de la Conselleria de Sanitat. Ahir es van registrar dos casos més sospitosos, un a València i un altre a la província d’Alacant, però es va descartar el cas sospitós de València del qual es va informar dimarts passat.

D’aquesta manera, en aquests moments hi ha tres casos en estudi, els dos nous a Alacant i València i el que es va detectar dimarts a Castelló, que seria un cas importat d’una persona que ha visitat una zona endèmica i que té simptomatologia “compatible amb la malaltia”.

Es tracta d’un corredor del Club d’Atletisme Platges de Castelló, ingressat des del cap de setmana passat per un possible contagi, i que ahir va rebre l’alta mèdica a l’Hospital General de Castelló, ja que es trobava en bon estat de salut, tot i que falta encara conéixer els resultats de les proves PCR que se li han practicat i que han sigut remeses a l’Institut de Salut Carles III de Madrid.

El jove de 22 anys, natural de Burundi, d’on havia tornat feia tres setmanes per a entrenar i participar en diverses competicions nacionals i internacionals, es troba ara aïllat en el pis en el qual resideix a la capital de la Plana a l’espera de saber si està infectat o no.

Hi ha gran preocupació al Platges de Castelló per si, finalment, les sospites deriven en un contagi d’aquest fondista amb gran projecció internacional i que tenia pendent importants proves a curt termini. De moment, segons el protocol, els contactes directes, que en aquest cas serien altres atletes, no han de guardar aïllament.

L’atleta no ha patit, de moment, cap quadre de febre, encara que té lesions cutànies a l’esquena i l’abdomen compatibles amb les que provoca la pigota dels micos.

Per tant, encara s’està a l’espera de saber si s’està davant d’un contagi real, mentre que les autoritats sanitàries ja han descartat un dels casos sospitosos registrats a la Comunitat, en concret a València, hores després del de Castelló, que va ser el primer.

Com detectar-la

El dijous de la setmana passada, la Conselleria de Sanitat va començar a fer arribar als departaments de salut, centres de salut pública i centres d’informació i prevenció de la SIDA (CIPS) de la Comunitat Valenciana indicacions de què és la pigota dels micos, quines en són les causes i com detectar-la. A més, incloïa instruccions perquè, en cas que s’identifiquen casos que complisquen els criteris de definició, “es posen en contacte de manera urgent amb els serveis de Medicina Preventiva per a iniciar la corresponent investigació epidemiològica”.

A Espanya ja s’han registrat 59 positius en orthopoxvirus, amb 20 casos confirmats de pigota dels micos.