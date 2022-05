El Partit Popular de Paterna presenta un pla estratègic de seguretat

El Partit Popular de Paterna ha presentat al bar El Cordobés, que recentment va ser víctima d’un robatori, el seu pla estratègic de seguretat, que està orientat a les empreses, comerços i persones. Aquest projecte, que rep el nom d’“Alternativa segura”, pretén millorar les mesures de protecció que hi ha al municipi.

“Davant de la situació que viu la ciutat, després de ser protagonista de més de 15 robatoris des de l’inici de l’any fins ara”, el Grup Municipal Popular ha llançat aquesta iniciativa per a impulsar unes mesures que eviten els furts, ja que, com recalca la portaveu dels populars, María Villajos, “no pot ser que es gaste en recursos que no els impedeixen, en lloc d’invertir a preveure’ls”.

Així, “la demanda de millorar les mesures de seguretat és un reclam del veïnat en els últims mesos”, ja que no s’ha vist un descens en el nombre de robatoris.

Durant la presentació, a la qual han assistit algunes de les persones que han patit aquesta classe d’actes vandàlics, com és el cas del forn La Replaceta, o nous comerços de la ciutat, com Vedora, ha participat el president de l’Associació de Víctimes del Terrorisme, Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, Francisco Zaragoza, que ha valorat la importància de “la justícia, la llei i la seguretat per al benestar de la ciutat”.

En aquest sentit, María Villajos ha relatat les diferents mesures que s’adoptaran per a dur a terme aquest pla estratègic de seguretat que actuarà en diferents àmbits, ja que, com considera, “s’ha de garantir que tant el veïnat com els comerços visquen amb la tranquil·litat que es mereixen tant en la zona municipal com en la industrial”.