La Policia expedienta 130 terrasses d’hostaleria al maig

La Policia Local de València ha inspeccionat 1.100 terrasses d’hostaleria i ha obert 130 expedients sancionadors des de l’inici del mes de maig. Aquesta és la dada que ha avançat aquest matí el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, abans de l’inici del ple ordinari de maig i de manera prèvia a la reunió que mantindrà demà amb l’alcalde, Joan Ribó, que ha convocat el regidor socialista per a abordar la problemàtica de les terrasses de l’hostaleria i el botelló que, amb el bon oratge, ha tornat a suscitar les queixes dels veïns d’entorns com la Llotja, el Mercat Central o la plaça d’Hondures, que han demanat, aquests últims, la declaració de zona acústicament saturada.

Aarón Cano, que ha precisat que es va assabentar de la convocatòria de la reunió per la premsa, ha admés que hi ha un repunt del botelló, com ocorre cada mes de maig amb la fi del curs acadèmic i el bon oratge i, per això, s’estan inspeccionant les terrasses des de principis de maig”. “Hi ha una eclosió de botelló, és cert”. “Finalitzen les classes i la gent ix al carrer a divertir-se”, ha afirmat Cano, que ha matisat, però, que la situació en relació amb l’any passat “és infinitament millor”.

El regidor de Protecció Ciutadana ha subratllat que “hi ha problemes de botelló” i ha qüestionat la manera d’abordar-lo per part del Govern del Rialto que lidera Joan Ribó. “La situació s’està enfocant malament. Estem atenent només el descans, però hi ha un problema de consum d’alcohol en la gent jove”. “Cal ser punitius o educadors”, s’ha preguntat el regidor. “No tot pot acabar en la sanció”, ha afegit descarregant responsabilitat sobre el problema del consum d’alcohol en la via pública i reclamant la presència, per tant, d’altres regidories, sense esmentar-les, en la reunió de demà.

“L’alcohol és un element de socialització”, ha lamentat Cano, que ha recalcat que “el control de les terrasses s’està duent a terme dins del termini i en la forma escaient i des del 2 de maig”.