Rafael Montero, nou director general de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl

El Consell de Direcció de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), presidit pel vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha nomenat Rafael Montero nou director general de l’entitat. Fins ara, Montero ocupava el lloc de director de l’empresa Personas y Ciudad, SAU de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant.

Héctor Illueca ha agraït la labor exercida per l’anterior director de l’EVha, César Jiménez, que anteriorment havia ocupat el càrrec de secretari autonòmic d’Habitatge i Funció Social.

El vicepresident ha explicat que l’etapa actual de l’entitat requereix “un perfil de gestió”. El nou director de l’EVha és advocat i té 19 anys d’experiència en urbanisme, dret públic i funcions in house. Des de 2015 és director de l’empresa de gestió urbanística i de serveis públics Personas y Ciudad, SAU de Sant Joan d’Alacant.

Llicenciat en Dret per la Universitat d’Alacant —on exerceix de professor associat—, Montero també és màster en Estudis Urbanístics i Immobiliaris per l’ENAE Business School i en Business Administration per la Universidad Católica San Antonio de Múrcia.