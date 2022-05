Alzira promociona l’ús del valencià en centres docents

L’Ajuntament d’Alzira ha posat en marxa, per tercer any consecutiu, la campanya “El valencià en moviment”, dirigida als centres educatius, als clubs i a les escoles esportives i orientada a donar a conéixer i fomentar els jocs tradicionals valencians, segons va concretar ahir el regidor de Cultura, Alfred Aranda. Es reparteixen als centres educatius adhesius amb frases i modismes valencians com “Vaig aigua al coll”, “Vaig amb el lleu fora”, “Ja està bé de llançar balons fora”, “Amb l’esport fem pinya”, “Tot va sobre rodes”, “Apega’t a roda” o “No li dones més voltes”, per a popularitzar-ne l’ús.