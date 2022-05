La història d’un fracàs

La cancel·lació de la gala “La Nit de València” prevista per al pròxim 2 de juny suposa un revés estratègic per a Meriton Holdings, empresa màxima accionista del València, en el moment més baix de popularitat de Peter Lim des que va accedir al control de l’entitat en 2014. Amb el projecte esportiu en mínims històrics, amb la tercera temporada consecutiva fora d’Europa i amb les brases fumejants de la tercera manifestació massiva en només un any, tant les institucions polítiques com la societat civil i el teixit econòmic de Comunitat Valenciana han aïllat els dirigents singapuresos. L’escenari ja no es tracta només d’una mala ratxa esportiva, sinó d’una crisi d’identitat de Meriton davant de la societat, aguditzada amb els àudios del president Anil Murthy que Superdeporte i Levante-EMV van revelar en exclusiva la setmana passada. Unes revelacions que, pel contingut i pel to, han dinamitat la credibilitat de la inversió asiàtica. En aquest punt, la gala benèfica de la Fundació (la subhasta solidària de la qual, convé recordar, continua en marxa) era una de les últimes oportunitats de Meriton de remuntar la seua imatge. Però el clima de crispació i els dubtes de les empreses convocades a participar de l’acte, programat sobre la gespa de Mestalla i interpretat en diversos sectors com un blanqueig del govern de Lim, han espentat el club a la cancel·lar-lo definitivament.

La idea de l’entitat era la de reunir futbolistes, artistes, representants polítics i influencers per a assistir a un esdeveniment encaminat a recaptar fons per a fins socials (Escoles Cor Blanquinegre, VCF Inclusiu, FIVAN, Incliva, FEDER, Creu Roja, Banc d’Aliments, entre altres) i en el qual s’anava a premiar la labor social de les empreses. “La Nit de València” era un dels projectes més importants de Meriton en el curt termini, com Levante-EMV i Superdeporte han pogut confirmar en els àudios als quals s’ha tingut accés, en boca del president Anil Murthy i de Teo Swee Wei, màxim responsable de la Fundació VCF.

En aquest diàleg, Murthy desgrana als seus acompanyants les claus de la gala, amb optimisme respecte a la seua acceptació: “Estem convidant el sector privat per a comprar taules de 1.500 euros. El VIP ja està esgotat. Tenim 70 taules”. “Hi ha menjar, beguda, actuacions... Al final no hi ha molt de benefici, és visibilitat”, afig el màxim mandatari del València. Sense comptar amb la recaptació de la subhasta, la previsió del València era la d’obtindre entre 30.000 i 40.000 euros. La primera edició de l’esdeveniment havia de servir com a trampolí per a noves edicions que serviren, amb els anys, per a continuar augmentant ingressos amb potencials nous patrocinadors: “La idea és muntar-la per a seguir i després agafar idees per a augmentar els ingressos”, recalcava Murthy.

Teo Swee Wei, alma mater del projecte, també intervé davant dels comensals per a detallar els objectius solidaris de l’esdeveniment: “Volem demostrar al món la solidaritat de la societat valenciana. Per això farem un live streaming per a arribar als 7 milions de seguidors que tenim en les xarxes socials. Per això obrim la fila 0. Però l’audiència són els aficionats del València. És una manera d’agrair als col·laboradors que tenim en la Fundació i un punt de partida amb patrocinadors potencials. Com a entitat sense ànim de lucre tenim pocs recursos, però usem la visibilitat del club i del futbol”. En aquest sentit, el mateix Anil reconeixia que per a desenvolupar el creixement en les seues funcions “la Fundació necessita ajuda del sector privat”. Per la seua banda, Swee Wei destacava que, a partir del projecte, es volia potenciar una major connexió amb la societat: “Volem crear una onada de compromís i voluntat en la societat. Amb Escoles Blanquinegres usem el futbol com a eina de bon comportament”.

Finalment, Murthy informava que el club s’havia mobilitzat per a involucrar en la causa cèlebres exfutbolistes: “Convidem exjugadors com Claramunt a involucrar-se en aquests projectes. Abans teníem els jugadors del València com a ambaixadors, però enguany esperem un poc que juguem al futbol millor”, afirmava, entre riures.

La contestació dels aficionats, que ha fet la volta al món, unida al descontentament generalitzat en tots els nivells, a causa de la catastròfica gestió de l’entitat, ha fet descarrilar la visibilitat dels representants de Meriton. La causa solidària persisteix, però sense que els dirigents del club apareguen en la foto. La història d’un fracàs.