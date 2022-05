Oltra confia a pactar amb Bravo sobre la prostitució tot i rebutjar la política prohibicionista

Sancionar o no sancionar, prohibir o no prohibir, heus ací un dels nucs gordians que s’emboliquen en el Consell al voltant de com legislar sobre la prostitució. Mentre la Conselleria de Justícia defensa multar els prostíbuls i els clients, la vicepresidenta del Consell i responsable d’Igualtat, Mónica Oltra, considera que les mesures “prohibicionistes suposen clandestinitzar més encara aquestes dones”.

Les postures són contràries i, no obstant això, Oltra confia en un acord amb Bravo. “Sempre és possible”, va expressar en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal de l’executiu autonòmic, al mateix temps que va afegir que la situació actualment és de “normalitat” amb una conselleria que presenta una norma i la resta que proposen canvis. “No estem en una tessitura de desacord”, va assegurar, encara que les disparitats siguen evidents i de principis. De moment, un badall de llum apareix com una esperança per a aquest pacte: l’Ajuntament de València. En aquest, Compromís i PSPV han arribat a un acord al voltant d’una moció de segell abolicionista que inclou sancions als clients de la prostitució, però també un marc d’ajudes i intervenció social sobre les víctimes, les dones prostituïdes. “Precisament va en aquesta línia”, va indicar la vicepresidenta en referència a l’ordenança del cap i casal. Així, va precisar que el que cal abolir “són les causes estructurals”, per a la qual cosa es necessita “una legislació marc estatal que permeta abordar la lluita contra l’explotació sexual amb eficàcia i que sobretot es treballe des d’un model que no obligue a prostituir-se per causes d’explotació. A partir d’ací es poden plantejar mesures concretes en cada municipi i cada comunitat autònoma”. Aquesta és la filosofia que acompanyarà unes normes concretes en una ordenança nova. No obstant això, en les seues explicacions de defensa de la normativa de la capital del Túria, Oltra no va fer referència a la possibilitat de sancionar que s’ha pactat en el consistori que dirigeix Compromís.