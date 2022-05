Ontinyent inaugura els cinc murals urbans de “MurArt”

Ontinyent inaugura demà dissabte els cinc grans murals d’art urbà elaborats dins de la iniciativa “MurArt”, inclosa en el I Festival de Primavera posat en marxa per l’Ajuntament per a combinar l’impuls a l’activitat econòmica i la cultura en la localitat. La jornada comptarà amb dues activitats: de matí, des de les 10, els artistes de nivell internacional que han elaborat els murals estaran davant d’aquests per a explicar als visitants les seues obres; i de vesprada, a les 20 hores, serà l’acte d’inauguració dels murals a la plaça de la Concepció. Hi intervindran l’alcalde, Jorge Rodríguez, i el regidor Pablo Úbeda, i es projectarà un vídeo sobre l’elaboració dels murals. L’acte es tancarà amb una actuació musical. Els artistes participants són l’ontinyentí Dulk; Sebas Velasco (Burgos), Marina Capdevila (Tarragona), Lidia Cao (la Corunya) i el francés Mantra.