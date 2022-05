València aprovarà una nova ordenança contra els puters i un pla contra les ‘manades’

Finalment hi va haver acord in extremis entre Compromís i PSPV per a presentar i aprovar una moció conjunta de l’equip de govern a favor de l’abolició de la prostitució en el ple de l’Ajuntament de València que es va celebrar ahir en l’hemicicle municipal. Les dues formacions progressistes van consensuar un text, que prenia com a base principal la moció del PSOE i afegia alguns punts proposats per la coalició valencianista.

La vicealcaldessa socialista Sandra Gómez va detallar diversos aspectes de l’acord i de la moció. En primer lloc, va assenyalar que el Govern del Rialto derogarà “l’ordenança de la prostitució actual que data de 2013 “i farem una nova ordenança en què es perseguisca el puter”. Així mateix, en la proposta que va tirar avant amb els vots de valencianistes i socialistes es declara València “com una ciutat abolicionista de la prostitució”. A més, s’insta el Congrés dels Diputats a manifestar-se de manera ferma en contra del proxenetisme perquè, en paraules de Sandra Gómez, és una forma terrible d’“esclavitud de la dona”, de fet, “és l’esclavitud del segle XXI”, va subratllar.

La líder socialista va considerar “irrenunciable” i “innegociable” abordar un nou marc legal per a perseguir els proxenetes i els puters, per la via de la Llei de llibertat sexual que es tramita a Madrid.

En aquesta línia, Gómez va deixar caure que l’acord amb Compromís ha sigut possible perquè els socialistes i la coalició taronja han conclòs que la lluita contra la prostitució requereix també “la modificació d’altres normatives com la Llei de seguretat ciutadana i la Llei d’estrangeria”, que perjudiquen les víctimes, les dones prostituïdes, en alguns dels seus articles, en lloc d’ajudar-les. A més, el Govern del Rialto ha resolt dur a terme un pla d’intervenció per a ajudar les dones prostituïdes amb itineraris sociolaborals i mesures que n’afavorisquen la reinserció.

Per la seua banda, la regidora d’Igualtat, Lucía Beamud, va destacar que solucionar aquest problema “requereix anar a l’arrel, a la demanda, amb programes de sensibilització per a acabar amb aquesta cultura com, per exemple, ocorre en els comiats de solters”, així com accions de prevenció, com ara tallers en els centres educatius i de formació al professorat sobre la pornografia, que és l’única educació sexual que reben els joves, i també actuar amb programes d’itineraris i una renda mínima perquè les dones “puguen eixir i tindre un projecte de vida autònom”.

En aquest sentit, va subratllar les mesures adoptades pel consistori per a ajudar les víctimes d’explotació sexual. No debades, va destacar l’augment d’un 35 % de les subvencions nominatives concedides a Metges del Món i de Càritas d’atenció a les dones prostituïdes, el programa València Inserta, d’inserció sociolaboral, que ha beneficiat més cent usuàries o l’increment de pressupost per als tallers educatius en els centres educatius.

Crítiques de PP i Ciutadans

En canvi, la regidora del PP Marta Torrado va acusar l’executiu local de fer un “ús partidista amb la proposta per a erradicar la prostitució”. Torrado va recordar que en 7 anys “no han fet res per a erradicar la prostitució a la ciutat i, com a exemple, no han sigut capaços de multar puters quan així ho preveu l’ordenança actual que està en vigor amb multes fins a 2.000 euros”.

La regidora va criticar també les discrepàncies entre la Conselleria de Justícia, de la socialista Gabriela Bravo, i la d’Igualtat, de Mónica Oltra, de Compromís, a l’hora d’abordar l’explotació sexual.

Amb tot, l’ordenança de 2013, aprovada pel PP, no inclou la figura dels puters, ni tan sols dels proxenetes, sinó que regula els espais on no es pot exercir la prostitució com ara entorns de col·legis. En aquestes situacions, és on la norma habilita per a multar amb fins a 2.000 euros.

Per contra, la regidora de Ciutadans Rocío Gil va assenyalar que la posició del seu grup és clara: “drets, llibertats, garanties i regulació”. A més, va recriminar als socis del Rialto que “no han sigut valents per a afrontar aquest tema”, per la qual cosa va demanar una taula amb “totes les forces polítiques i organitzacions socials per a abordar aquest assumpte”.

Pla contra les ‘manades’

Finalment, la vicealcaldessa va manifestar també la seua condemna expressa a totes les notícies que s’estan coneixent aquestes setmanes sobre les violacions en grup de menors a Burjassot i a Vila-real.

Gómez va anunciar que el Govern municipal posarà en marxa, coordinat per les àrees de Protecció Ciutadana i Igualtat, un pla d’acció per a actuar contra aquesta violència contra les dones i contra xiquetes menors, que resulta especialment deplorable. S’analitzaran les actuacions que es poden dur a terme des de les àrees municipals perquè l’Ajuntament dispose d’un pla d’acció i de prevenció contra altres atacs sexuals en grup.