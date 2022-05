Ajuntament i Generalitat arriben a un acord per a repartir-se la gestió de la Marina

L’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana han arribat a un acord, no exempt de tensions polítiques, per a repartir-se la Marina de València, que delimita les funcions i el pes que cada administració tindrà en el futur òrgan de gestió que substituirà al Consorci València 2007, liquidat hui.

La liquidació de l’òrgan que gestiona la Marina de València és conseqüència de l’eixida del Govern després de la condonació del deute milionari per part del Govern de Pedro Sánchez. La liquidació dels actius, passius i drets del Consorci, entre els quals hi ha el deute pendent d’uns 30 milions d’euros del crèdit pont de les obres de la Copa Amèrica, no serà un procés ràpid. Ara es nomenarà una comissió liquidadora, formada per un representant del Govern, un altre de la Generalitat i un altre de l’Ajuntament, per a dur-la a terme. Podria tardar entre sis i deu mesos, la qual cosa prolonga els llimbs administratius i jurídics en què es troben les concessions de la Marina, entre les quals hi ha empreses d’innovació, tecnològiques, negocis de nàutica, així com restaurants i cafeteries. Una situació de provisionalitat que ja dissuadeix inversors.

L’acord entre l’Ajuntament de València i la Generalitat, segons han anunciat hui l’alcalde, Joan Ribó, de Compromís, i la nova consellera de Política Territorial, la socialista Rebeca Torró, consisteix en el fet que el primer continuaria gestionant, en col·laboració amb l’Autoritat Portuària, la part de “terra”, en concret, la marina nord, on es troben els magatzems i les bases esportives.

La Generalitat, dins de les competències que li atribueix la Llei de ports, gestionarà la làmina d’aigua i els amarraments, una de les principals fonts d’ingressos del Consorci.

La Marina serà un més dels 35 ports esportius autonòmics que ja gestiona la Generalitat. Torró va ratificar la voluntat de la Generalitat de crear un nou consorci per a gestionar conjuntament la Marina i que la bocana pròpia de la Marina de València es puga incloure en la xarxa de ports esportius de gestió autonòmica. “Estem oberts a treballar en un nou espai que ens porte a la gestió pròpia de la Marina”, ha destacat Torró.

La decisió de la Generalitat de romandre en l’òrgan gestor de la Marina de València, assumint l’explotació dels amarraments, la va anunciar el president Ximo Puig aquest diumenge, amb la qual cosa quedava descartada la possibilitat d’una gestió de l’Ajuntament en solitari. Per a poder gestionar la làmina d’aigua i els amarraments tant de la bocana com del pantalà de megaiots, que ara són propietat de l’Autoritat Portuària, la Generalitat haurà d’iniciar un procés de segregació que requereix l’aprovació de Ports de l’Estat i un decret del Consell de Ministres.

En el nou òrgan gestor, Ajuntament i Generalitat en compartiran administrativament la gestió, encara que cada administració serà titular d’uns espais. La Generalitat, que ja tindria un vistiplau inicial de Ports de l’Estat, tindria els amarraments i la làmina d’aigua, i l’Ajuntament, que de moment és titular dels magatzems 2, 4 i 5 i l’edifici dels docks, gestionarà, en col·laboració amb l’Autoritat Portuària, els espais “de terra” de la marina nord, que “ja és un espai d’apropiació ciutadana”, a més d’un pol d’innovació que ha de continuar.

Està per veure si el nou ens gestor serà un nou consorci o una empresa. En aquests moments, l’equip directiu, el personal i la presidència mateixa del Consorci queden en situació d’interinitat. No perillen els esdeveniments ja programats.

L’Ajuntament assumeix, així, des de hui la gestió en solitari i temporal de la Marina fins que la Generalitat aconseguisca la cessió de la làmina d’aigua. Així ho ha confirmat la consellera Torró al final de la reunió del Consell Rector.

“Entrem en una etapa de transició” en la qual l’alcalde va voler llançar un missatge tranquil·litzador als treballadors i a les empreses de la Marina.