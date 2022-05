El camp de concentració d’Albatera serà declarat lloc de la memòria democràtica

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha iniciat el procediment per a declarar el camp de concentració d’Albatera, al terme municipal de San Isidro (Alacant), com a lloc de la memòria democràtica valenciana. Una vegada conclòs el tràmit, Albatera passarà a formar part del Catàleg de llocs i itineraris de la memòria democràtica de la Comunitat Valenciana.

Però, a més, la Conselleria ha destinat 100.000 euros a posar en marxa un centre d’interpretació a Albatera, quantia prevista en els primers pressupostos participatius de la Generalitat. Per a la consellera Rosa Pérez Garijo, “declarar aquest espai de la memòria en aquests terrenys, que durant molts anys no tenien nom, és fonamental perquè les persones que es desplacen fins a Albatera puguen conéixer el que ací va ocórrer, com a garantia que no es repetisca”.

Amb la declaració com a lloc de la memòria democràtica valenciana, se suspén qualsevol intervenció que puga “posar en perill els valors del bé”, així com les llicències municipals de parcel·lació, edificació o demolició i l’eficàcia d’aquelles que s’hagen atorgat sobre el lloc. Una vegada instruït el procediment, la declaració i inscripció serà acordada mitjançant resolució de la consellera.

En els terrenys de l’antic camp de concentració s’instal·larà un centre d’interpretació de la memòria per a crear un espai que “servisca per a la reflexió i per a no oblidar un dels episodis més tristos i lamentables del passat recent” de la C. Valenciana.

La consellera defensa que aquest espai “ha de ser protegit com a lloc de la memòria per a la seua deguda recuperació, senyalització i interpretació, com a homenatge i dignificació de les víctimes, alhora que com a defensa i reivindicació de la cultura democràtica”, assevera.