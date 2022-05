Godella celebra la Setmana del Medi Ambient amb activitats divulgatives

El municipi de Godella torna a demostrar, un any més, el seu compromís amb la naturalesa i la seua conservació amb la Setmana del Medi Ambient, en la qual se celebraran nombroses activitats divulgatives i tallers formatius dirigits a la ciutadania de la localitat.

Divendres passat va tindre lloc un dels moments més importants d’aquesta setmana amb la inauguració de l’exposició “Els residus com a recurs”, que es podrà visitar fins al pròxim 2 de juny a Xicaranda, gràcies a la col·laboració de les associacions de costura, terrisseria, pintura, mestresses de casa, anglés i formació bàsica.

L’alcaldessa de Godella, Teresa Bueso, i altres representants de l’equip de govern van participar, a Xicaranda, en la inauguració de la mostra, que ofereix diferents claus per a convertir els residus habituals en recursos.

Així mateix, durant tota la Setmana del Medi Ambient, els tallers en seran protagonistes. En aquests podran participar les i els escolars, però també qualsevol persona resident al municipi. Així, aquesta iniciativa de l’Ajuntament, juntament amb Emetre, presenta l’educació ambiental com una de les claus per al futur del planeta amb activitats de sensibilització i promoció de bones pràctiques com l’ús correcte de contenidors o la importància de la separació d’origen.

“D’un pot de metall, un bonic masseter” és una activitat que permetrà a les persones adultes aprendre a reutilitzar. Per als xiquets i xiquetes hi haurà els tallers de “La muntanya dels residus” i “Gastronomia sostenible”. A més, també es podran realitzar projectes en família, com el de “Bioresidus: repte i oportunitat”.

Finalment, com és habitual, el mercat municipal serà seu d’un estand informatiu titulat “Cada cosa al seu lloc” perquè les persones que hi acudisquen puguen tindre més informació sobre on han de tirar els diferents residus per a ser responsables amb la cura del medi ambient.