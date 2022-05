Lim destitueix Anil Murthy després dels àudios compromesos

Anil Murthy deixa de ser president del València CF amb “efecte immediat” després de l’exclusiva de SUPER —mitjà pertanyent al mateix grup que Levante-EMV— dels àudios d’Anil. El club ha emés un comunicat oficial aquest dilluns per a comunicar la decisió. De moment el que s’explica en la nota és que Sean Bai serà el director general interí.

Aquest és el comunicat oficial del València CF:

El Consell d’Administració del València CF es refereix als recents esdeveniments que lamentablement han afectat la relació del club amb l’afició, les autoritats governamentals i la societat civil valenciana. El Consell desitja aclarir que el contingut de les converses filtrades entre Anil Murthy i tercers diversos són opinions personals d’Anil Murthy i no del València CF. El València CF es desvincula d’aquestes opinions.

El Consell valora la importància d’una estreta relació entre el club, la societat, l’afició, les autoritats governamentals, els mitjans de comunicació i altres actors vinculats al València CF. El Consell considera que es requereix un canvi en el lideratge per a recuperar la credibilitat dels aficionats i la comunitat a fi de posicionar el València CF en la senda cap a l’èxit. Amb efecte immediat, Anil Murthy deixarà de ser president i empleat del València CF.

El Consell es complau a anunciar el nomenament de Sean Bai com a director general interí. Sean Bai porta en el club des de 2018 i actualment és el director de l’Acadèmia del València CF. Durant aquest període interí, Bai supervisarà principalment les operacions de futbol del València CF i reportarà directament al Consell.

El Consell començarà immediatament un procés de cerca per a identificar un nou president del València CF i es farà un anunci en el moment oportú. Mentrestant, Khojama Kalimuddin, conseller no executiu del València CF, assumirà el càrrec de president del Consell d’Administració per a supervisar l’administració del club durant aquest període.

El Consell desitja reiterar que el València CF està totalment compromés amb aconseguir el seu creixement i èxit a llarg termini i completar la construcció del Nou Mestalla. Esperem treballar conjuntament amb els aficionats, les autoritats i la resta de parts interessades per a aconseguir aquests objectius.